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В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/diversanty-1836368204.html
В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов
В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 05.12.2022
В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов
В ЛНР российскими войсками были уничтожены две украинские ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:13
2022-12-05T18:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В ЛНР российскими войсками были уничтожены две украинские ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Материал дополняется
12:13 05.12.2022 (обновлено: 18:13 05.12.2022)
 
В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов

Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ДРГ в окрестностях Райгородки в ЛНР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета АГС
Боец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета АГС - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета АГС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В ЛНР российскими войсками были уничтожены две украинские ДРГ, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", - уточнили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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