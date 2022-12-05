https://ria.ru/20221205/diversanty-1836368204.html
В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов
В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 05.12.2022
В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов
В ЛНР российскими войсками были уничтожены две украинские ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:13
2022-12-05T12:13
2022-12-05T18:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В ЛНР российскими войсками были уничтожены две украинские ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Материал дополняется
12:13 05.12.2022 (обновлено: 18:13 05.12.2022)
В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ДРГ в окрестностях Райгородки в ЛНР