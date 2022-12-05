https://ria.ru/20221205/diversanty-1836368204.html

В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов

В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 05.12.2022

В ЛНР уничтожили две группы украинских диверсантов

В ЛНР российскими войсками были уничтожены две украинские ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:13

2022-12-05T12:13

2022-12-05T18:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В ЛНР российскими войсками были уничтожены две украинские ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

украина

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр