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Лавров рассказал о рисках из-за отсутствия стратегического диалога с США
Лавров рассказал о рисках из-за отсутствия стратегического диалога с США - РИА Новости, 05.12.2022
Лавров рассказал о рисках из-за отсутствия стратегического диалога с США
Отсутствие переговоров с США в рамках стратегического диалога чревато лавинообразным повышением рисков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:40
2022-12-05T15:40
2022-12-05T15:43
в мире
сша
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отсутствие переговоров с США в рамках стратегического диалога чревато лавинообразным повышением рисков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С сожалением констатируем, что в настоящий момент стратегический диалог России и США, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в "замороженном" состоянии. Последним осязаемым результатом совместных усилий на этом направлении стала договорённость о продлении Договора о СНВ на пять лет. Понятно, что в отсутствие переговорной работы по поддержанию стратегической стабильности имеющиеся проблемы будут копиться. Это чревато лавинообразным повышением рисков", - говорится в обращении Лаврова к участникам Московской конференции по нераспространению.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:40 05.12.2022 (обновлено: 15:43 05.12.2022)
Лавров рассказал о рисках из-за отсутствия стратегического диалога с США
Лавров: отсутствие стратегического диалога с США чревато лавинообразным повышением рисков