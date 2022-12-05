https://ria.ru/20221205/dialog-1836439111.html

Лавров рассказал о рисках из-за отсутствия стратегического диалога с США

Лавров рассказал о рисках из-за отсутствия стратегического диалога с США - РИА Новости, 05.12.2022

Лавров рассказал о рисках из-за отсутствия стратегического диалога с США

Отсутствие переговоров с США в рамках стратегического диалога чревато лавинообразным повышением рисков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:40

2022-12-05T15:40

2022-12-05T15:43

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россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отсутствие переговоров с США в рамках стратегического диалога чревато лавинообразным повышением рисков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С сожалением констатируем, что в настоящий момент стратегический диалог России и США, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в "замороженном" состоянии. Последним осязаемым результатом совместных усилий на этом направлении стала договорённость о продлении Договора о СНВ на пять лет. Понятно, что в отсутствие переговорной работы по поддержанию стратегической стабильности имеющиеся проблемы будут копиться. Это чревато лавинообразным повышением рисков", - говорится в обращении Лаврова к участникам Московской конференции по нераспространению.

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)