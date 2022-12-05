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Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду - РИА Новости, 05.12.2022
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Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду
Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду - РИА Новости, 05.12.2022
Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду
Следователи во Владикавказе проверяют информацию об избиении детей в частном детском саду, сообщает в понедельник следственное управление СК по Северной Осетии. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:07
2022-12-05T10:07
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Следователи во Владикавказе проверяют информацию об избиении детей в частном детском саду, сообщает в понедельник следственное управление СК по Северной Осетии.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что родители обнаружили у воспитанников детского сада ссадины и синяки, потребовав показать видео с камер наблюдения. На них воспитатель бьет ребенка головой об стол."Четвертого декабря в социальных сетях опубликована информация о том, что воспитательница избивала детей в одном из частных детских садов во Владикавказе. По данному факту незамедлительно организована проверка", - говорится в релизе.
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владикавказ, Следственный комитет России (СК РФ)
10:07 05.12.2022
 
Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду

Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в частном детском саду

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Следователи во Владикавказе проверяют информацию об избиении детей в частном детском саду, сообщает в понедельник следственное управление СК по Северной Осетии.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что родители обнаружили у воспитанников детского сада ссадины и синяки, потребовав показать видео с камер наблюдения. На них воспитатель бьет ребенка головой об стол.
"Четвертого декабря в социальных сетях опубликована информация о том, что воспитательница избивала детей в одном из частных детских садов во Владикавказе. По данному факту незамедлительно организована проверка", - говорится в релизе.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 11:52
В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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