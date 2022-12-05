https://ria.ru/20221205/detsad-1836331093.html

Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду

Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду - РИА Новости, 05.12.2022

Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду

Следователи во Владикавказе проверяют информацию об избиении детей в частном детском саду, сообщает в понедельник следственное управление СК по Северной Осетии. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:07

2022-12-05T10:07

2022-12-05T10:07

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Следователи во Владикавказе проверяют информацию об избиении детей в частном детском саду, сообщает в понедельник следственное управление СК по Северной Осетии.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что родители обнаружили у воспитанников детского сада ссадины и синяки, потребовав показать видео с камер наблюдения. На них воспитатель бьет ребенка головой об стол."Четвертого декабря в социальных сетях опубликована информация о том, что воспитательница избивала детей в одном из частных детских садов во Владикавказе. По данному факту незамедлительно организована проверка", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221204/magadan-1836206338.html

владикавказ

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2022

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф)