https://ria.ru/20221205/detsad-1836331093.html
Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду
Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду - РИА Новости, 05.12.2022
Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду
Следователи во Владикавказе проверяют информацию об избиении детей в частном детском саду, сообщает в понедельник следственное управление СК по Северной Осетии. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:07
2022-12-05T10:07
2022-12-05T10:07
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Следователи во Владикавказе проверяют информацию об избиении детей в частном детском саду, сообщает в понедельник следственное управление СК по Северной Осетии.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что родители обнаружили у воспитанников детского сада ссадины и синяки, потребовав показать видео с камер наблюдения. На них воспитатель бьет ребенка головой об стол."Четвертого декабря в социальных сетях опубликована информация о том, что воспитательница избивала детей в одном из частных детских садов во Владикавказе. По данному факту незамедлительно организована проверка", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20221204/magadan-1836206338.html
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владикавказ, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду
Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в частном детском саду