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В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело - РИА Новости, 05.12.2022
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В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело
В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело - РИА Новости, 05.12.2022
В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда завели в Омской области после взрыва в школьной котельной, где пострадал рабочий, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:42
2022-12-05T15:42
происшествия
жкх
омская область
россия
марьяновский район
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ОМСК, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда завели в Омской области после взрыва в школьной котельной, где пострадал рабочий, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по региону.Взрыв произошел днем 3 декабря. В школьной котельной, расположенной в селе Пикетное Марьяновского района Омской области, ненадолго отключили свет, после чего перестали работать насосы, обеспечивающие циркуляцию воды. Вследствие этого поднялось давление в паровом котле, топившемся углем."Возбуждено уголовное дело по факту получения кочегаром котельной тяжких телесных повреждений в результате поломки парового котла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в релизе."По каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны и разорвался котел. Телесные повреждения и ожоги паром получил 60-летний машинист котельной, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, в настоящее время находится в омском ожоговом центре", - добавили в пресс-службе.
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омская область
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происшествия, жкх, омская область, россия, марьяновский район
Происшествия, ЖКХ, Омская область, Россия, Марьяновский район
15:42 05.12.2022
 
В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело

СК: в Омской области завели дело о нарушении правил охраны труда после взрыва в котельной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ОМСК, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда завели в Омской области после взрыва в школьной котельной, где пострадал рабочий, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Взрыв произошел днем 3 декабря. В школьной котельной, расположенной в селе Пикетное Марьяновского района Омской области, ненадолго отключили свет, после чего перестали работать насосы, обеспечивающие циркуляцию воды. Вследствие этого поднялось давление в паровом котле, топившемся углем.
"Возбуждено уголовное дело по факту получения кочегаром котельной тяжких телесных повреждений в результате поломки парового котла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в релизе.
"По каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны и разорвался котел. Телесные повреждения и ожоги паром получил 60-летний машинист котельной, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, в настоящее время находится в омском ожоговом центре", - добавили в пресс-службе.
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