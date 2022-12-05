https://ria.ru/20221205/delo-1836439829.html

В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело

В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело - РИА Новости, 05.12.2022

В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда завели в Омской области после взрыва в школьной котельной, где пострадал рабочий, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:42

2022-12-05T15:42

2022-12-05T15:42

происшествия

жкх

омская область

россия

марьяновский район

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ОМСК, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда завели в Омской области после взрыва в школьной котельной, где пострадал рабочий, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по региону.Взрыв произошел днем 3 декабря. В школьной котельной, расположенной в селе Пикетное Марьяновского района Омской области, ненадолго отключили свет, после чего перестали работать насосы, обеспечивающие циркуляцию воды. Вследствие этого поднялось давление в паровом котле, топившемся углем."Возбуждено уголовное дело по факту получения кочегаром котельной тяжких телесных повреждений в результате поломки парового котла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в релизе."По каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны и разорвался котел. Телесные повреждения и ожоги паром получил 60-летний машинист котельной, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, в настоящее время находится в омском ожоговом центре", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836402137.html

омская область

россия

марьяновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, омская область, россия, марьяновский район