https://ria.ru/20221205/delo-1836439829.html
В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело
В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело - РИА Новости, 05.12.2022
В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда завели в Омской области после взрыва в школьной котельной, где пострадал рабочий, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:42
2022-12-05T15:42
2022-12-05T15:42
происшествия
жкх
омская область
россия
марьяновский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ОМСК, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда завели в Омской области после взрыва в школьной котельной, где пострадал рабочий, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по региону.Взрыв произошел днем 3 декабря. В школьной котельной, расположенной в селе Пикетное Марьяновского района Омской области, ненадолго отключили свет, после чего перестали работать насосы, обеспечивающие циркуляцию воды. Вследствие этого поднялось давление в паровом котле, топившемся углем."Возбуждено уголовное дело по факту получения кочегаром котельной тяжких телесных повреждений в результате поломки парового котла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в релизе."По каким-то причинам не сработали предохранительные клапаны и разорвался котел. Телесные повреждения и ожоги паром получил 60-летний машинист котельной, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, в настоящее время находится в омском ожоговом центре", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836402137.html
омская область
россия
марьяновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, омская область, россия, марьяновский район
Происшествия, ЖКХ, Омская область, Россия, Марьяновский район
В Омской области после взрыва в школьной котельной завели уголовное дело
СК: в Омской области завели дело о нарушении правил охраны труда после взрыва в котельной