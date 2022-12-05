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Спад ВВП в 2022 году составит 2,9 процента, заявил Решетников - РИА Новости, 05.12.2022
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Спад ВВП в 2022 году составит 2,9 процента, заявил Решетников
Спад ВВП в 2022 году составит 2,9 процента, заявил Решетников - РИА Новости, 05.12.2022
Спад ВВП в 2022 году составит 2,9 процента, заявил Решетников
Российская экономика справилась с несколькими волнами односторонних ограничений, и несмотря на мрачные прогнозы из-за рубежа спад ВВП России в 2022 году... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:07
2022-12-05T14:10
экономика
цены на нефть
максим решетников
россия
мьянма
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Российская экономика справилась с несколькими волнами односторонних ограничений, и несмотря на мрачные прогнозы из-за рубежа спад ВВП России в 2022 году составит всего 2,9%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних ограничений. В сентябре ВВП вырос на 2% в месячном исчислении. Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%", - сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.Ранее Решетников принял участие в работе третьего заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, а также провел встречу с министром туризма Мьянмы.
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экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, мьянма, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Максим Решетников, Россия, Мьянма, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
13:07 05.12.2022 (обновлено: 14:10 05.12.2022)
 
Спад ВВП в 2022 году составит 2,9 процента, заявил Решетников

Глава Минэкономразвития Решетников: cпад ВВП в 2022 году составит всего 2,9 процента

© Фото предоставлено Минэкономразвития РФГлава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
© Фото предоставлено Минэкономразвития РФ
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Российская экономика справилась с несколькими волнами односторонних ограничений, и несмотря на мрачные прогнозы из-за рубежа спад ВВП России в 2022 году составит всего 2,9%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних ограничений. В сентябре ВВП вырос на 2% в месячном исчислении. Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%", - сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.
Ранее Решетников принял участие в работе третьего заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, а также провел встречу с министром туризма Мьянмы.
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ЭкономикаЦены на нефтьМаксим РешетниковРоссияМьянмаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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