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Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи - РИА Новости, 05.12.2022
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи
Жильцам пятиэтажки в Нижневартовске в ХМАО, где произошел хлопок газа, разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать вещи, сообщает городская администрация. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:44
2022-12-05T15:44
2022-12-05T15:44
происшествия
жилье
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Жильцам пятиэтажки в Нижневартовске в ХМАО, где произошел хлопок газа, разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать вещи, сообщает городская администрация."Сейчас спасатели разрешили вартовчанам из непострадавших подъездов дома 6-А заходить в квартиры, чтобы взять необходимые вещи и документы", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.Как сообщал СК по Югре, хлопок, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов на втором этаже пятиэтажного дома. Следственные действия проводятся с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования топливной компании "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836372956.html
https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836438950.html
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происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи из квартир