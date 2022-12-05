Рейтинг@Mail.ru
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/chp-1836440425.html
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи - РИА Новости, 05.12.2022
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи
Жильцам пятиэтажки в Нижневартовске в ХМАО, где произошел хлопок газа, разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать вещи, сообщает городская администрация. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:44
2022-12-05T15:44
происшествия
жилье
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижневартовске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836349618_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_16ed4375037dd0f12c645d180ac0fa5a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Жильцам пятиэтажки в Нижневартовске в ХМАО, где произошел хлопок газа, разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать вещи, сообщает городская администрация."Сейчас спасатели разрешили вартовчанам из непострадавших подъездов дома 6-А заходить в квартиры, чтобы взять необходимые вещи и документы", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.Как сообщал СК по Югре, хлопок, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов на втором этаже пятиэтажного дома. Следственные действия проводятся с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования топливной компании "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836372956.html
https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836438950.html
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836349618_154:0:1115:721_1920x0_80_0_0_8f64ec2a3e1d0c1e28f2fa50f3bcea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
15:44 05.12.2022
 
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи

Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи из квартир

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Жильцам пятиэтажки в Нижневартовске в ХМАО, где произошел хлопок газа, разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать вещи, сообщает городская администрация.
"Сейчас спасатели разрешили вартовчанам из непострадавших подъездов дома 6-А заходить в квартиры, чтобы взять необходимые вещи и документы", - говорится в сообщении.
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Вчера, 12:28
Уголовное дело, возбужденное после взрыва в Ярославле, переквалифицировали
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
Как сообщал СК по Югре, хлопок, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов на втором этаже пятиэтажного дома. Следственные действия проводятся с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования топливной компании "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон.
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Вчера, 15:40
Мэрия Нижневартовска предупредила о продолжительном разборе завалов
 
ПроисшествияЖильеНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала