https://ria.ru/20221205/byudzhet-1836436009.html

Путин подписал закон о бюджете Соцфонда на 2023-2025 годы

Путин подписал закон о бюджете Соцфонда на 2023-2025 годы - РИА Новости, 05.12.2022

Путин подписал закон о бюджете Соцфонда на 2023-2025 годы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2023 год и плановый период 2024 РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:28

2022-12-05T15:28

2022-12-05T15:28

экономика

владимир путин

россия

андрей пудов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Бюджет фонда на 2023 год по доходам утвержден в сумме 13,711 триллиона рублей (9,2% ВВП), по расходам – 13,541 триллиона рублей (9% ВВП). Доходы Соцфонда в 2024 году составят 14,495 триллиона рублей, в 2025 году – 15,422 триллиона, расходы – 14,304 триллиона и 14,975 триллиона рублей соответственно.Таким образом, в течение всей трехлетки ожидается профицит бюджета фонда: в 2023 году на уровне 170 миллиардов рублей, в 2024 году – 191 миллиард, в 2025 году – 447 миллиардов.Бюджет Соцфонда сформирован таким образом, чтобы исключить перекрестное финансирование между видами социального страхования, то есть соблюдается принцип отдельного финансирования по каждому виду социального страхования, пояснял замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов. При этом сформированные расходы бюджета фонда, по его словам, позволяют с 1 января 2023 года увеличить размер страховых пенсий неработающим пенсионерам "в среднем на тысячу рублей".При формировании доходной части бюджета Соцфонда учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. А общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых фонду из федерального бюджета, в 2023 году составит 5,076 триллиона рублей, в 2024 году – 5,134 триллиона, в 2025 году – 5,363 триллиона рублей.При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год предусмотрен в бюджете Соцфонда в сумме 13,184 триллиона рублей, на 2024 год – 13,925 триллиона, на 2025 год – 14,578 триллиона рублей.Средняя стоимость чистых активов Соцфонда на конец 2022 года прогнозируется в объеме 2,112 триллиона рублей, 2023 года - 2,195 триллиона, 2024 года – 2,251 триллиона. Объем резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию на начало 2023 года запланирован в размере 212 миллиардов рублей, 2024 года - 230,5 миллиарда, 2025 года - 248,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221204/pensii-1836157553.html

https://ria.ru/20220923/pensii-1819090767.html

https://ria.ru/20221124/liniya-1834015613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия, андрей пудов