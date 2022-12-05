https://ria.ru/20221205/britaniya-1836523062.html

Британия испытывает нехватку антибиотиков, пишут СМИ

Британия испытывает нехватку антибиотиков, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022

Британия испытывает нехватку антибиотиков, пишут СМИ

В Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией и смерти семи детей,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:47

2022-12-05T20:47

2022-12-05T20:47

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией и смерти семи детей, сообщила в понедельник газета Daily Mail."Британия испытывает нехватку антибиотиков, как раз когда страна столкнулась со вспышкой стрептококковой (группы А) инфекции, унесший жизни семи детей. Три препарата, использующиеся обычно для борьбы с бактерией или характерными симптомами, которые могут быть вызваны другими бактериальными инфекциями, числятся в дефиците", - говорится в сообщении издания.Представитель Даунинг-стрит заявил в понедельник, что система здравоохранения страны "хорошо подготовлена" на случай дальнейшего роста заболеваемости и не располагает сведениями о нехватке антибиотика амоксициллина, применяющегося для лечения инфекции, пишет газета.Однако, по словам главы британской Ассоциации независимых аптек (AIMP) Лейлы Ханнбек, многие фармацевты столкнулись с нехваткой антибиотиков, и им приходится сообщать родителям о невозможности купить лекарство для ребёнка, сообщает Daily Mail.В настоящий момент несколько антибиотиков, включая один из важнейших для лечения стрептококковой (группы А) инфекции, находятся в дефиците, отмечает газета. Согласно данным онлайн-трекера препаратов MIMS, в Британии наблюдается нехватка одного антибиотика из группы Пенициллинов, амоксициллина для детей и кларитромицина, альтернативного антибиотика для людей с аллергией на пенициллин. Ожидается, что нехватка может продлиться до конца декабря, говорится в статье.В частности, причиной стал рост сезонных заболеваний, и ситуацию могут усугубить новые предписания врачам со стороны Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выдавать рецепт в случае подозрения на стрептококковую инфекцию. Ее первые симптомы включают боль в горле, повышение температуры и мышечную боль, в связи с чем заболевание можно перепутать с простудой, пишет газета.В прошлую пятницу Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило о пяти смертях за неделю среди детей младше 10 лет из-за стрептококковой (группы А) инфекции в Англии, еще одна девочка умерла в Уэльсе. Позднее стало известно о смерти 12-летнего ребенка.

https://ria.ru/20221203/bayden-1836116027.html

https://ria.ru/20221130/perepis-1835353703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, великобритания, англия, уэльс