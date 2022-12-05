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Колумбиец создал в Москве бот-ферму для фейков об СВО по указанию из США

Колумбиец создал в Москве бот-ферму для фейков об СВО по указанию из США - РИА Новости, 05.12.2022

Колумбиец создал в Москве бот-ферму для фейков об СВО по указанию из США

В Москве завершили расследование громкого дела: одна и та же группа людей оказалась причастна к распространению фейков о спецоперации на Украине весной 2022-го... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:11

2022-12-05T17:11

2022-12-05T23:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве завершили расследование громкого дела: одна и та же группа людей оказалась причастна к распространению фейков о спецоперации на Украине весной 2022-го и к имитации вмешательства в выборы президента США летом 2020-го. В центре схемы был живущий в Москве экспат из Колумбии, который рассказал на допросах, что за всем этим стояла американская НКО Digital Humanity, связанная с Госдепом США. РИА Новости публикует эксклюзивные подробности."Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России при проведении специальной военной операции на территории Украины (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК России), <...> дело в отношении Хиральдо Сарая передано для направления в суд", — сообщил Следственный комитет в пресс-релизе в понедельник.Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, имеющий вид на жительство в России, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине.В СК отметили, что все это Хиральдо делал в составе организованной группы, а руководили им зарубежные граждане. За "работу" ему платили. Сейчас он находится под арестом.По данным следствия, весной 2022-го тысячи абонентов (преимущественно в приграничных с Украиной регионах) начали получать СМС-сообщения о якобы огромных потерях российской армии в зоне спецоперации. Людей агитировали против самой СВО, призывали выходить на митинги. Сообщения на чистом русском языке поступали с различных российских номеров сотовых телефонов для придания эффекта массовости общественного мнения. Обеспокоенные граждане жаловались на провокации в правоохранительные органы. Вскоре следователи определили принадлежность телефонных трубок, с которых шла рассылка. И открылись неожиданные подробности.Оперативники обнаружили, что к рассылкам причастен 40-летний экспат из Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай.В ходе проверочных мероприятий установили, что для массовых рассылок использовали специальные бот-фермы из смартфонов. Такую бот-ферму, в частности, колумбиец собрал и спрятал в раздевалке спортивного клуба одного из торговых центров на севере Москвы, следует из видеоматериалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На допросе экспат пояснил, что тайник в таком неожиданном месте был нужен для того, чтобы сигнал от бот-фермы затерялся среди десятков сотовых телефонов обычных посетителей магазина.Запутывая следы, он периодически уничтожал еще достаточно новые смартфоны: разбивал их камнями на пустырях и выкидывал. И фотографировал это для отчета. Один из таких "актов вандализма" попал на оперативную съемку — на имеющейся в распоряжении РИА Новости записи хорошо видно, как от сильного удара аккумуляторы взрываются, идет дым. Разломанные аппараты, изъятые силовиками, теперь проходят по делу в качестве улик.Позднее экспат признался, что некоторые трубки он жалел и продавал — получалась неплохая прибавка к его скромной "зарплате" в одну тысячу долларов.В апреле сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру, которую снимал Альберто. Судя по видеозаписи, которая есть у РИА Новости, у него было около десятка новых дорогих смартфонов.На допросах колумбиец сообщил, что был всего лишь держателем бот-фермы. Настоящие организаторы и администраторы — анонимные сообщники, которые находятся за рубежом. Через специальное программное обеспечение, которое устанавливал на смартфоны Альберто, операторы удаленно распоряжались трубками, как если бы те были у них в руках.По его словам, это было нужно, во-первых, для того, чтобы операторы оставались недосягаемыми для российских силовиков, во-вторых — для маскировки. Если бы какие-то хакеры или правоохранительные органы начали копать, кто агитирует против спецоперации, они бы обнаружили, что это организовано в России и с российских сим-карт разными людьми.Как следует из материалов дела, на телефоны устанавливались общедоступные программы для удаленного доступа и блокировки от несанкционированного подключения, приложения для массовой отправки СМС-сообщений, сокрытия реального IP-адреса администраторов."Результаты исследования всех доступных телефонов Альберто Э. Х. С. свидетельствуют, что преимущественно с данных устройств удаленными операторами из США создавались аккаунты на электронных почтовых сервисах, в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, телефонные шлюзы использовались и для массового распространения с российских номеров СМС-сообщений", — пояснил РИА Новости технический эксперт.Как указывают в российских спецслужбах, подобная методика применяется разведсообществом США в деструктивных информационных мероприятиях, в том числе против Российской Федерации.Колумбиец признал на допросах, что в эту схему его вовлек иностранный знакомый — в чатах злоумышленников он фигурирует под ником Мадрид. До 2019-го Альберто был вполне добросовестным бизнесменом в сфере туризма, возил в Россию испанские и испаноязычные группы. Однако в пандемию турбизнес схлопнулся. Поэтому когда давний знакомый предложил заняться чем-то вроде технического тестирования смартфонов, экспат согласился. Все исправно оплачивалось из-за рубежа: деньги на расходы приходили на карточку, а "зарплата" — на биткоин-кошелек.Категорически нельзя было пользоваться телефонами, модемами и даже блоками питания китайского производства — кураторы опасались утечки информации. Примечательно, что это совпадает с требованиями американского закона "О военном бюджете США" 2018 года, запрещающего приобретение для нужд американских госструктур китайских электронных устройств, в частности телекоммуникационного оборудования марок ZTE и Huawei и некоторых других компаний из КНР.Для Альберто предположение об утечке информации через блоки питания казалось какой-то фантастикой, но он выполнял требования заказчиков."Может, Штаты не доверяют этому производителю или считают, что там могут быть какие-либо жучки. Мне было все равно, я просто делал свою работу и получал за это деньги", — отметил он.Еще одно требование: выключенные телефоны обязательно хранить в "клетках Фарадея" — специальном чехле, в котором трубки нельзя отследить, пока они выключены.В определенный момент Альберто получал команду включить телефоны — обычно это происходило вечером. Значит, операторы находятся там, где сейчас утро."Мы понимали, что они на той стороне (планеты. — Прим. ред.). То есть в Америке. Южная, Северная. Потом выяснилось, что это Северная", — рассказал экспат РИА Новости.С включенными трубками надо было погулять какое-то время или "просто поездить по городу в трамвае" — тайник в торговом центре он сделал позднее, когда работы прибавилось и сеансы длились часами. Затем поступал приказ все выключить, а иногда — срочно уничтожить телефоны.Колумбиец заподозрил, что занят каким-то более крупным делом, чем простое тестирование трубок. Ему объяснили: это нужно для молодых журналистов, а сам он причастен к борьбе за свободу слова. Еще один куратор, некий Билл Брайс, с которым Альберто свел Мадрид, представлялся сотрудником небольшой международной некоммерческой организации, поддерживающей свободу слова и независимую журналистику, Digital Humanity. Он отмечал эту НКО в качестве своего работодателя в соцсетях, публиковал собственные фото в футболке с логотипом организации. По данным официального сайта, Digital Humanity — постоянный партнер запрещенной в России организации USAID, связанной с Госдепом. Вскоре после задержания Альберто сайт удалили, а большую часть информации об этой НКО в интернете зачистили.Альберто обсуждал с Мадридом своих заказчиков.Альберто вел строгий учет трубок, в том числе уничтоженных и проданных. Это позволило следователям немного восстановить их историю. Выяснились еще более удивительные подробности: в 2020-м, то есть когда экспат только начинал, его бот-фермы использовали для имитации российского вмешательства в президентские выборы США.В российских правоохранительных органах предполагают, что созданный таким образом "русский след" затем фигурировал в официальных расследованиях в США. Не исключается также, что именно для этого бот-ферму и создавали, а затем задействовали для распространения фейков о специальной военной операции России на Украине и разжигания протестной активности в стране. Альберто и сам говорит, что в 2021-м было затишье, он даже хотел выйти из игры, однако кураторы мягко намекнули, что за проектом "стоят серьезные люди" и дергаться не стоит.Как следует из предоставленных материалов, с одного из почтовых ящиков, зарегистрированных на телефоны Альберто, в сентябре 2020-го американцам отправили сообщение якобы от сотрудника спецслужб России, который вдруг пожелал рассказать заокеанским коллегам все служебные тайны — разумеется, не бесплатно.Месяцем ранее Госдеп объявил в соцсетях награду в десять миллионов за сведения о лицах, которые якобы пытаются или ранее пытались вмешаться в американский избирательный процесс. По данным российских спецслужб, сразу после этого, в августе 2020-го, с сервиса CentrSoobsh российским абонентам начали поступать СМС-сообщения: "Госдеп США предлагает до десяти миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь: rfj.tips/bngc". Ссылка ведет на официальную страницу программы Госдепартамента "Вознаграждение за помощь правосудию", на которой указаны реквизиты для обратной связи.По полученным правоохранителями материалам в отношении Альберто Энрике Хиральдо Сарая, 17 февраля 2022-го с его телефонных аппаратов по точно такой же схеме была совершена массовая рассылка в адрес российских абонентов с текстом: "Вы можете быть знакомы с хакером! Получите вознаграждение за ваши сведения!" Ссылка вела на ту же страницу.Как бы то ни было, фейковый "предатель", писавший с телефонов Альберто, получил ответ и предложение перейти на более надежный канал связи, а также ссылку на криптокошелек с гонораром один миллион рублей в биткоинах. А уж какими "секретами" мог поделиться выдуманный шпион — тут все ограничено исключительно фантазией его создателей. В любом случае организаторы бот-фермы предоставляли надежные и яркие "доказательства" интереса россиян к американским выборам, причем эти улики могли бы обмануть и добросовестных расследователей, предполагают российские силовики.Так, с бот-фермы Альберто рассылались инструкции по распространению контента о предвыборной кампании Трампа, а также имитировалось общение между российскими и иностранными гражданами на тему организации пропагандистских мероприятий в интернете в ущерб безопасности США.Кроме того, в июле 2020-го при очередном удаленном сеансе с одного из телефонов Альберто зарегистрировали еще два адреса электронной почты, с которых направлялись сообщения о подборе кандидатов на работу в сфере IT и для создания информационного контента по внешней и внутренней политике США.Официальному Вашингтону оставалось только найти эти сфабрикованные "доказательства". Не исключено, что американские следователи и кураторы Альберто работали в тандеме, соответственно, и обнаружить "улики" было совсем не сложно.Что касается Альберто, то в СК уточнили, что он обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Эта статья предусматривает штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей или принудительные работы сроком до пяти лет.В Центре общественных связей ФСБ на запрос РИА Новости ответили, что "Федеральной службой безопасности Российской Федерации объявлено официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сараю Альберто Энрике о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Шпионаж")".Сам колумбиец сейчас активно сотрудничает со следствием. "После разговора с представителями правоохранительных органов я осознал всю суть содеянного. Да, я раскаиваюсь", — сказал он журналистам.Альберто подтвердил, что смартфонами управляли из США."По сути, я толком не знал, для чего был необходим этот конспиративный канал, мне давали указания мои иностранные друзья, и я их исполнял. Все действия с телефонами совершались удаленно из Америки. Мне нужны были деньги", — признался он.

https://ria.ru/20221205/pokazaniya-1836452131.html

https://ria.ru/20221205/feyki-1836459129.html

https://ria.ru/20221205/shpionazh-1836450753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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