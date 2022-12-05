https://ria.ru/20221205/borrel-1836332842.html

Боррель опозорился, выступая перед латиноамериканскими депутатами

Боррель опозорился, выступая перед латиноамериканскими депутатами - РИА Новости, 05.12.2022

Боррель опозорился, выступая перед латиноамериканскими депутатами

Пользователи Twitter раскритиковали верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля за заявление о создании нового... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:17

2022-12-05T10:17

2022-12-05T11:37

в мире

жозеп боррель

испания

евросоюз

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля за заявление о создании нового миропорядка."Как первооткрыватели и конкистадоры, мы должны изобрести новый мир", — сказал он, выступая перед латиноамериканскими депутатами в Европейском парламенте.Эта фраза возмутила комментаторов, они упрекнули Борреля в недипломатичности и отсутствии толерантности."Каждый день европейские политики снимают маски, потому что они в отчаянии из-за потери господства и гегемонии, которые они удерживали десятилетиями, и это делает их очень опасными", — отметил другой. "Мне очень стыдно, что Боррель представляет Испанию на таком важном посту в ЕС", — поделился мнением еще один комментатор. "После таких заявлений они еще хотят кого-то учить дипломатии и толерантности, ужас", — заключили читатели.Это не первый случай, когда высказывания Борреля приводят к скандалу. В октябре, на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, он назвал привилегированную Европу садом, а окружающий ее мир — джунглями, которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе.

https://ria.ru/20221122/aziya-1833425318.html

https://ria.ru/20221201/spetstribunal-1835571159.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836322904.html

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в мире, жозеп боррель, испания, евросоюз