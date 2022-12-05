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США, имитируя вмешательство России в выборы, отправляли сообщнику биткоины - РИА Новости, 05.12.2022
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США, имитируя вмешательство России в выборы, отправляли сообщнику биткоины
США, имитируя вмешательство России в выборы, отправляли сообщнику биткоины - РИА Новости, 05.12.2022
США, имитируя вмешательство России в выборы, отправляли сообщнику биткоины
Американцы, имитируя вмешательство РФ в выборы, в сентябре 2020 года отправили с созданной в России электронной почты фальшивое письмо якобы от сотрудника... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:48
2022-12-05T17:39
россия
фсб
государственный департамент сша
следственный комитет россии (ск рф)
колумбия
сша
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американцы, имитируя вмешательство РФ в выборы, в сентябре 2020 года отправили с созданной в России электронной почты фальшивое письмо якобы от сотрудника спецслужб, желавшего сотрудничать, в ответ тот получил ссылку на криптокошелек с биткоинами на 1 млн рублей, следует из материалов дела.Как следует из предоставленных материалов, с одного из почтовых ящиков, зарегистрированного с телефонов Альберто Хиральдо Сарая, в сентябре 2020 года американцам была отправлено сообщение якобы от сотрудника спецслужб России, который пожелал рассказать заокеанским коллегам служебные тайны.При этом месяцем ранее Госдеп США объявил в соцсетях награду в 10 млн за информацию о лицах, которые якобы пытаются или ранее пытались вмешаться в американский избирательный процесс. По данным российских спецслужб, сразу после этого, в августе 2020 года, с сервиса "CentrSoobsh" российским абонентам начали поступать SMS сообщения: "Госдеп США предлагает до $ 10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь: rfj.tips/bngc". Ссылка ведет на официальную страницу программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию", на которой указаны реквизиты для обратной связи.Кроме того, по полученным правоохранителями материалам в отношении Альберто Энрике Хиральдо Сарай, 17 февраля 2022 года с его телефонных аппаратов по точно такой же схеме была совершена массовая рассылка сообщений в адрес российских абонентов с текстом: "Вы можете быть знакомы с хакером! Получите вознаграждение за ваши сведения!". Ссылка в смс-сообщении вела на ту же официальную страницу программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию".Фейковый "предатель", писавший с телефонов Альберто, получил ответ и предложение перейти в более надежный канал связи, а также ссылку на криптокошелек с гонораром на сумму 1 миллион рублей в биткоинах.Ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, совместно с участниками по указанию из-за рубежа за денежное вознаграждение он организовал массовую рассылку сообщений недостоверного характера. При этом злоумышленники удаленно управляли мобильными устройствами и производили такие сообщения якобы от реальных пользователей граждан Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что эта же группа лиц использовала аналогичную схему применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью оказания влияния на президентские выборы в США в 2020-м году и имитации российского вмешательства в процесс данной избирательной компании.
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россия, фсб, государственный департамент сша, следственный комитет россии (ск рф), колумбия, сша, в мире
Россия, ФСБ, Государственный департамент США, Следственный комитет России (СК РФ), Колумбия, США, В мире
16:48 05.12.2022 (обновлено: 17:39 05.12.2022)
 
США, имитируя вмешательство России в выборы, отправляли сообщнику биткоины

США, имитируя переписку с сотрудником российских спецслужб, отправляли сообщнику биткоины

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американцы, имитируя вмешательство РФ в выборы, в сентябре 2020 года отправили с созданной в России электронной почты фальшивое письмо якобы от сотрудника спецслужб, желавшего сотрудничать, в ответ тот получил ссылку на криптокошелек с биткоинами на 1 млн рублей, следует из материалов дела.
Как следует из предоставленных материалов, с одного из почтовых ящиков, зарегистрированного с телефонов Альберто Хиральдо Сарая, в сентябре 2020 года американцам была отправлено сообщение якобы от сотрудника спецслужб России, который пожелал рассказать заокеанским коллегам служебные тайны.
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При этом месяцем ранее Госдеп США объявил в соцсетях награду в 10 млн за информацию о лицах, которые якобы пытаются или ранее пытались вмешаться в американский избирательный процесс. По данным российских спецслужб, сразу после этого, в августе 2020 года, с сервиса "CentrSoobsh" российским абонентам начали поступать SMS сообщения: "Госдеп США предлагает до $ 10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь: rfj.tips/bngc". Ссылка ведет на официальную страницу программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию", на которой указаны реквизиты для обратной связи.
Кроме того, по полученным правоохранителями материалам в отношении Альберто Энрике Хиральдо Сарай, 17 февраля 2022 года с его телефонных аппаратов по точно такой же схеме была совершена массовая рассылка сообщений в адрес российских абонентов с текстом: "Вы можете быть знакомы с хакером! Получите вознаграждение за ваши сведения!". Ссылка в смс-сообщении вела на ту же официальную страницу программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию".
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Фейковый "предатель", писавший с телефонов Альберто, получил ответ и предложение перейти в более надежный канал связи, а также ссылку на криптокошелек с гонораром на сумму 1 миллион рублей в биткоинах.
Ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, совместно с участниками по указанию из-за рубежа за денежное вознаграждение он организовал массовую рассылку сообщений недостоверного характера. При этом злоумышленники удаленно управляли мобильными устройствами и производили такие сообщения якобы от реальных пользователей граждан Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что эта же группа лиц использовала аналогичную схему применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью оказания влияния на президентские выборы в США в 2020-м году и имитации российского вмешательства в процесс данной избирательной компании.
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