https://ria.ru/20221205/bitkoiny-1836460188.html

США, имитируя вмешательство России в выборы, отправляли сообщнику биткоины

США, имитируя вмешательство России в выборы, отправляли сообщнику биткоины - РИА Новости, 05.12.2022

США, имитируя вмешательство России в выборы, отправляли сообщнику биткоины

Американцы, имитируя вмешательство РФ в выборы, в сентябре 2020 года отправили с созданной в России электронной почты фальшивое письмо якобы от сотрудника... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:48

2022-12-05T16:48

2022-12-05T17:39

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американцы, имитируя вмешательство РФ в выборы, в сентябре 2020 года отправили с созданной в России электронной почты фальшивое письмо якобы от сотрудника спецслужб, желавшего сотрудничать, в ответ тот получил ссылку на криптокошелек с биткоинами на 1 млн рублей, следует из материалов дела.Как следует из предоставленных материалов, с одного из почтовых ящиков, зарегистрированного с телефонов Альберто Хиральдо Сарая, в сентябре 2020 года американцам была отправлено сообщение якобы от сотрудника спецслужб России, который пожелал рассказать заокеанским коллегам служебные тайны.При этом месяцем ранее Госдеп США объявил в соцсетях награду в 10 млн за информацию о лицах, которые якобы пытаются или ранее пытались вмешаться в американский избирательный процесс. По данным российских спецслужб, сразу после этого, в августе 2020 года, с сервиса "CentrSoobsh" российским абонентам начали поступать SMS сообщения: "Госдеп США предлагает до $ 10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь: rfj.tips/bngc". Ссылка ведет на официальную страницу программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию", на которой указаны реквизиты для обратной связи.Кроме того, по полученным правоохранителями материалам в отношении Альберто Энрике Хиральдо Сарай, 17 февраля 2022 года с его телефонных аппаратов по точно такой же схеме была совершена массовая рассылка сообщений в адрес российских абонентов с текстом: "Вы можете быть знакомы с хакером! Получите вознаграждение за ваши сведения!". Ссылка в смс-сообщении вела на ту же официальную страницу программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию".Фейковый "предатель", писавший с телефонов Альберто, получил ответ и предложение перейти в более надежный канал связи, а также ссылку на криптокошелек с гонораром на сумму 1 миллион рублей в биткоинах.Ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, совместно с участниками по указанию из-за рубежа за денежное вознаграждение он организовал массовую рассылку сообщений недостоверного характера. При этом злоумышленники удаленно управляли мобильными устройствами и производили такие сообщения якобы от реальных пользователей граждан Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что эта же группа лиц использовала аналогичную схему применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью оказания влияния на президентские выборы в США в 2020-м году и имитации российского вмешательства в процесс данной избирательной компании.

https://ria.ru/20221205/feyki-1836459129.html

https://ria.ru/20221124/feyki-1834005690.html

https://ria.ru/20221123/demushkin-1833679633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, фсб, государственный департамент сша, следственный комитет россии (ск рф), колумбия, сша, в мире