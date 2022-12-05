https://ria.ru/20221205/bezhentsy-1836526255.html

В Британии выросло число бездомных украинских беженцев, пишут СМИ

В Британии выросло число бездомных украинских беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022

В Британии выросло число бездомных украинских беженцев, пишут СМИ

Число украинских беженцев, которые остаются бездомными после прибытия в Великобританию, выросло почти на 30% на фоне отказа британцев принимать их, в связи с... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:14

2022-12-05T21:14

2022-12-05T21:14

специальная военная операция на украине

в мире

жилье

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число украинских беженцев, которые остаются бездомными после прибытия в Великобританию, выросло почти на 30% на фоне отказа британцев принимать их, в связи с этим правительство обсуждает увеличение выплат принимающим семьям вдвое, сообщает газета Times.В ноябре украинские беженцы и принимающие их британцы подали петицию правительству Великобритании с просьбой оказать поддержку в поиске жилья для украинцев на фоне того, что действие запущенной в марте и рассчитанной на полгода программы "Дома для Украины" подходит к концу."Число бездомных украинских беженцев в Англии выросло почти на 30% за месяц, поскольку принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто бежит от войны", - пишет издание.По правительственным данным, на которые ссылается газета, более 2000 семей с детьми и 900 человек, прибывших самостоятельно, с Украины официально являются бездомными. Общее число на 800 человек больше, чем в прошлом месяце.Согласно информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям, чтобы попытаться предотвратить кризис. Как отмечается, сумма выплат может быть удвоена.По данным источника издания, объявление о увеличение выплат должно было произойти на прошлой неделе, но его отложили из-за "продолжающихся препирательств".В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что они могут получать 350 фунтов стерлингов (около 415 долларов США) в месяц.

https://ria.ru/20221202/bezhentsy-1835755403.html

https://ria.ru/20221124/bezhentsy-1833814215.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жилье, майкл гоув, великобритания, украина, англия