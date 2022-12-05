В Британии выросло число бездомных украинских беженцев, пишут СМИ
Times: в Британии почти на 30 процентов выросло число бездомных украинских беженцев
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число украинских беженцев, которые остаются бездомными после прибытия в Великобританию, выросло почти на 30% на фоне отказа британцев принимать их, в связи с этим правительство обсуждает увеличение выплат принимающим семьям вдвое, сообщает газета Times.
В ноябре украинские беженцы и принимающие их британцы подали петицию правительству Великобритании с просьбой оказать поддержку в поиске жилья для украинцев на фоне того, что действие запущенной в марте и рассчитанной на полгода программы "Дома для Украины" подходит к концу.
"Число бездомных украинских беженцев в Англии выросло почти на 30% за месяц, поскольку принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто бежит от войны", - пишет издание.
По правительственным данным, на которые ссылается газета, более 2000 семей с детьми и 900 человек, прибывших самостоятельно, с Украины официально являются бездомными. Общее число на 800 человек больше, чем в прошлом месяце.
Согласно информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям, чтобы попытаться предотвратить кризис. Как отмечается, сумма выплат может быть удвоена.
По данным источника издания, объявление о увеличение выплат должно было произойти на прошлой неделе, но его отложили из-за "продолжающихся препирательств".
В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что они могут получать 350 фунтов стерлингов (около 415 долларов США) в месяц.