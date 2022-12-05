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В Британии выросло число бездомных украинских беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
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В Британии выросло число бездомных украинских беженцев, пишут СМИ
В Британии выросло число бездомных украинских беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
В Британии выросло число бездомных украинских беженцев, пишут СМИ
Число украинских беженцев, которые остаются бездомными после прибытия в Великобританию, выросло почти на 30% на фоне отказа британцев принимать их, в связи с... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:14
2022-12-05T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
жилье
майкл гоув
великобритания
украина
англия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число украинских беженцев, которые остаются бездомными после прибытия в Великобританию, выросло почти на 30% на фоне отказа британцев принимать их, в связи с этим правительство обсуждает увеличение выплат принимающим семьям вдвое, сообщает газета Times.В ноябре украинские беженцы и принимающие их британцы подали петицию правительству Великобритании с просьбой оказать поддержку в поиске жилья для украинцев на фоне того, что действие запущенной в марте и рассчитанной на полгода программы "Дома для Украины" подходит к концу."Число бездомных украинских беженцев в Англии выросло почти на 30% за месяц, поскольку принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто бежит от войны", - пишет издание.По правительственным данным, на которые ссылается газета, более 2000 семей с детьми и 900 человек, прибывших самостоятельно, с Украины официально являются бездомными. Общее число на 800 человек больше, чем в прошлом месяце.Согласно информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям, чтобы попытаться предотвратить кризис. Как отмечается, сумма выплат может быть удвоена.По данным источника издания, объявление о увеличение выплат должно было произойти на прошлой неделе, но его отложили из-за "продолжающихся препирательств".В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что они могут получать 350 фунтов стерлингов (около 415 долларов США) в месяц.
https://ria.ru/20221202/bezhentsy-1835755403.html
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в мире, жилье, майкл гоув, великобритания, украина, англия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жилье, Майкл Гоув, Великобритания, Украина, Англия
21:14 05.12.2022
 
В Британии выросло число бездомных украинских беженцев, пишут СМИ

Times: в Британии почти на 30 процентов выросло число бездомных украинских беженцев

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число украинских беженцев, которые остаются бездомными после прибытия в Великобританию, выросло почти на 30% на фоне отказа британцев принимать их, в связи с этим правительство обсуждает увеличение выплат принимающим семьям вдвое, сообщает газета Times.
В ноябре украинские беженцы и принимающие их британцы подали петицию правительству Великобритании с просьбой оказать поддержку в поиске жилья для украинцев на фоне того, что действие запущенной в марте и рассчитанной на полгода программы "Дома для Украины" подходит к концу.
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"Число бездомных украинских беженцев в Англии выросло почти на 30% за месяц, поскольку принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто бежит от войны", - пишет издание.
По правительственным данным, на которые ссылается газета, более 2000 семей с детьми и 900 человек, прибывших самостоятельно, с Украины официально являются бездомными. Общее число на 800 человек больше, чем в прошлом месяце.
Согласно информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям, чтобы попытаться предотвратить кризис. Как отмечается, сумма выплат может быть удвоена.
По данным источника издания, объявление о увеличение выплат должно было произойти на прошлой неделе, но его отложили из-за "продолжающихся препирательств".
В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что они могут получать 350 фунтов стерлингов (около 415 долларов США) в месяц.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖильеМайкл ГоувВеликобританияУкраинаАнглия
 
 
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