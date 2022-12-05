https://ria.ru/20221205/bezhentsy-1836505125.html

"Вам не рады". В Британии предупредили украинских беженцев о новой угрозе

"Вам не рады". В Британии предупредили украинских беженцев о новой угрозе - РИА Новости, 05.12.2022

"Вам не рады". В Британии предупредили украинских беженцев о новой угрозе

Жители Великобритании все меньше поддерживают программу оказания помощи украинским беженцам, пишет в статье для газеты Financial Times обозреватель Уильям... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:06

2022-12-05T19:06

2022-12-05T20:39

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Жители Великобритании все меньше поддерживают программу оказания помощи украинским беженцам, пишет в статье для газеты Financial Times обозреватель Уильям Уоллис."Есть вероятность, что в ближайшие месяцы возрастет число британцев, которые разорвут соглашения о приеме беженцев, следовательно, еще тысячи украинцев окажутся бездомными", — пояснил он.Около четверти опрошенных британцев, разместивших у себя беженцев, хотят, чтобы те съехали после истечения установленных договором шести месяцев, подчеркнул Уоллис.Он обратил внимание, что в Англии уже как минимум 2175 выходцев с Украины признали бездомными, это усилило нагрузку на местные органы власти, ответственные за их размещение.Кроме того, жилье для временного проживания становится все менее доступным из-за стремительного роста арендной платы и увеличения количества прибывающих украинцев.Обозреватель указал на еще одну проблему, с которой столкнулись беженцы. По его мнению, многие из них не могут найти новые школы для своих детей.После начала российской спецоперации Лондон запустил программу "Дома для Украины". По ней британские семьи принимали беженцев, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20221130/es-1835371130.html

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в мире, владимир путин, великобритания, англия, россия, украина