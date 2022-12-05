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В России создали подвешиваемый к вертолету багги для спецназа - РИА Новости, 05.12.2022
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В России создали подвешиваемый к вертолету багги для спецназа
В России создали подвешиваемый к вертолету багги для спецназа - РИА Новости, 05.12.2022
В России создали подвешиваемый к вертолету багги для спецназа
В России разработали тактический внедорожник-багги для спецподразделений, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T03:40
2022-12-05T03:40
безопасность
технологии
россия
москва
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В России разработали тактический внедорожник-багги для спецподразделений, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Арго" Константин Багдасаров на выставке "Вездеходер" в Москве."Создали мобильную тактическую платформу для спецслужб. За основу взято шасси УАЗ. Заднюю часть-трансформер можно заменить в течение 5 минут. В базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели возможность внешней подвески на вертолет, для чего на каркасе имеются места под крепления", - сообщил Багдасаров.По его словам, для доступности обслуживания, линейка двигателей и трансмиссий с "раздаткой" использованы от одного из известных коммерческих поставщиков. Максимальная скорость вездехода – 100 километров в час, грузоподъемность – 1,5 т с возможностью увеличения до 2,5 т.Из дополнительных опций возможна установка пневмодвески, системы централизованной подкачки шин, блокировок и бортовых редукторов. Для облегчения и быстроты посадки-высадки на военной версии вездехода отсутствуют двери, а также установлены крепления для различного оборудования и вооружения."В частности, у переднего пассажира откидывается ветровое стекло, чтобы можно было вести огонь по курсу движения из автоматического оружия. Сзади на грузовой платформе можно смонтировать вплоть до ЗУ-23-2 (23-мм спаренная зенитная установка – прим. ред.)", - добавил собеседник.Багдасаров уточнил, что сейчас мощности предприятия позволяют производить порядка 40 вездеходов в месяц. В случае большого заказа имеется возможность расширить производство.
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безопасность, технологии, россия, москва, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Безопасность, Технологии, Россия, Москва, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
03:40 05.12.2022
 
В России создали подвешиваемый к вертолету багги для спецназа

Гендиректор компании "Арго": в России разработали подвешиваемый к вертолету багги

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкМногоцелевой автовездеход
Многоцелевой автовездеход - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Многоцелевой автовездеход. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В России разработали тактический внедорожник-багги для спецподразделений, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Арго" Константин Багдасаров на выставке "Вездеходер" в Москве.
"Создали мобильную тактическую платформу для спецслужб. За основу взято шасси УАЗ. Заднюю часть-трансформер можно заменить в течение 5 минут. В базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели возможность внешней подвески на вертолет, для чего на каркасе имеются места под крепления", - сообщил Багдасаров.
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По его словам, для доступности обслуживания, линейка двигателей и трансмиссий с "раздаткой" использованы от одного из известных коммерческих поставщиков. Максимальная скорость вездехода – 100 километров в час, грузоподъемность – 1,5 т с возможностью увеличения до 2,5 т.
Из дополнительных опций возможна установка пневмодвески, системы централизованной подкачки шин, блокировок и бортовых редукторов. Для облегчения и быстроты посадки-высадки на военной версии вездехода отсутствуют двери, а также установлены крепления для различного оборудования и вооружения.
"В частности, у переднего пассажира откидывается ветровое стекло, чтобы можно было вести огонь по курсу движения из автоматического оружия. Сзади на грузовой платформе можно смонтировать вплоть до ЗУ-23-2 (23-мм спаренная зенитная установка – прим. ред.)", - добавил собеседник.
Багдасаров уточнил, что сейчас мощности предприятия позволяют производить порядка 40 вездеходов в месяц. В случае большого заказа имеется возможность расширить производство.
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