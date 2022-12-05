https://ria.ru/20221205/antaliya-1836397460.html

В Калининграде возобновили прямые рейсы в Анталию

В Калининграде возобновили прямые рейсы в Анталию - РИА Новости, 05.12.2022

В Калининграде возобновили прямые рейсы в Анталию

Прямые авиарейсы в Анталию, которые были отменены в конце ноября, возобновили в Калининграде с 5 декабря, они продлятся до весны 2023 года, сообщили журналистам РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:48

2022-12-05T13:48

2022-12-05T13:53

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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Прямые авиарейсы в Анталию, которые были отменены в конце ноября, возобновили в Калининграде с 5 декабря, они продлятся до весны 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта "Храброво".Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Калининграда в Турцию отменены в ноябре из-за невысокой рентабельности и могут возобновиться только весной 2023 года."Чартерные рейсы из аэропорта Калининграда ("Храброво") в турецкий город Анталию возобновились с 05 декабря и продлятся до окончания зимнего сезона, 25 марта 2023 года", - сообщили в пресс-службе авиаузла.В аэропорту отметили, что после дозаправки в Анталии самолёт отправляется на египетский курорт Шарм-эль-Шейх.Рейсы будет выполнять турецкая авиакомпания "Южный ветер" (SouthWind Airlines) с частотой раз в 5 дней на воздушных судах Airbus А321 в компоновке 220 пассажирских кресел. Время вылета из Калининграда - в 03.00. Рейсы в декабре запланированы на 15, 20, 25, 31 декабря.

https://ria.ru/20221205/reysy-1836385249.html

https://ria.ru/20221202/tailand-1835825238.html

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калининград, анталия, турция, туризм