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В Калининграде возобновили прямые рейсы в Анталию - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221205/antaliya-1836397460.html
В Калининграде возобновили прямые рейсы в Анталию
В Калининграде возобновили прямые рейсы в Анталию - РИА Новости, 05.12.2022
В Калининграде возобновили прямые рейсы в Анталию
Прямые авиарейсы в Анталию, которые были отменены в конце ноября, возобновили в Калининграде с 5 декабря, они продлятся до весны 2023 года, сообщили журналистам РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:48
2022-12-05T13:53
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Прямые авиарейсы в Анталию, которые были отменены в конце ноября, возобновили в Калининграде с 5 декабря, они продлятся до весны 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта "Храброво".Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Калининграда в Турцию отменены в ноябре из-за невысокой рентабельности и могут возобновиться только весной 2023 года."Чартерные рейсы из аэропорта Калининграда ("Храброво") в турецкий город Анталию возобновились с 05 декабря и продлятся до окончания зимнего сезона, 25 марта 2023 года", - сообщили в пресс-службе авиаузла.В аэропорту отметили, что после дозаправки в Анталии самолёт отправляется на египетский курорт Шарм-эль-Шейх.Рейсы будет выполнять турецкая авиакомпания "Южный ветер" (SouthWind Airlines) с частотой раз в 5 дней на воздушных судах Airbus А321 в компоновке 220 пассажирских кресел. Время вылета из Калининграда - в 03.00. Рейсы в декабре запланированы на 15, 20, 25, 31 декабря.
https://ria.ru/20221205/reysy-1836385249.html
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калининград, анталия, турция, туризм
Туризм, Калининград, Анталия, Турция, Туризм
13:48 05.12.2022 (обновлено: 13:53 05.12.2022)
 
В Калининграде возобновили прямые рейсы в Анталию

Аэропорт Храброво сообщил о возобновлении прямых рейсов из Калининграда в Анталию

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Храброво" (Калининград)
Международный аэропорт Храброво (Калининград) - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Международный аэропорт "Храброво" (Калининград). Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Прямые авиарейсы в Анталию, которые были отменены в конце ноября, возобновили в Калининграде с 5 декабря, они продлятся до весны 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта "Храброво".
Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Калининграда в Турцию отменены в ноябре из-за невысокой рентабельности и могут возобновиться только весной 2023 года.
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"Чартерные рейсы из аэропорта Калининграда ("Храброво") в турецкий город Анталию возобновились с 05 декабря и продлятся до окончания зимнего сезона, 25 марта 2023 года", - сообщили в пресс-службе авиаузла.
В аэропорту отметили, что после дозаправки в Анталии самолёт отправляется на египетский курорт Шарм-эль-Шейх.
Рейсы будет выполнять турецкая авиакомпания "Южный ветер" (SouthWind Airlines) с частотой раз в 5 дней на воздушных судах Airbus А321 в компоновке 220 пассажирских кресел. Время вылета из Калининграда - в 03.00. Рейсы в декабре запланированы на 15, 20, 25, 31 декабря.
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