https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836422905.html

Число жертв обстрела Алчевска украинскими войсками выросло до десяти

Число жертв обстрела Алчевска украинскими войсками выросло до десяти - РИА Новости, 05.12.2022

Число жертв обстрела Алчевска украинскими войсками выросло до десяти

Число жертв обстрела украинскими войсками города Алчевска в Луганской Народной Республикe достигло десяти, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:51

2022-12-05T14:51

2022-12-05T15:19

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

алчевск

россия

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Число жертв обстрела украинскими войсками города Алчевска в Луганской Народной Республикe достигло десяти, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции Андрей Марочко."По состоянию на 14:00 в результате обстрела общежития в Алчевске из HIMARS число погибших возросло до десяти, 24 человека ранены", — написал он.Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 раненых.На официальном сайте городской администрации подтверждается информация о 24 раненых.По информации представительства ЛНР в СЦКК, украинские боевики открыли огонь по Алчевску около шести утра, выпустив шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Снаряды попали в общежитие, где проживали беженцы и строители, восстанавливающие республику после обстрелов.Одно из зданий общежития обрушилось с девятого по шестой этажи. В остальных двух строениях повреждена кровля, разбиты стекла в окнах. По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, украинские войска намеренно нанесли удар рано утром, чтобы погибло много людей. Причем военной необходимости в обстреле не было, в общежитии жили мирные граждане, добавил Пасечник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

алчевск

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, алчевск, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр