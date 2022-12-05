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Число жертв обстрела Алчевска украинскими войсками выросло до десяти - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836422905.html
Число жертв обстрела Алчевска украинскими войсками выросло до десяти
Число жертв обстрела Алчевска украинскими войсками выросло до десяти - РИА Новости, 05.12.2022
Число жертв обстрела Алчевска украинскими войсками выросло до десяти
Число жертв обстрела украинскими войсками города Алчевска в Луганской Народной Республикe достигло десяти, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:51
2022-12-05T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
алчевск
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Число жертв обстрела украинскими войсками города Алчевска в Луганской Народной Республикe достигло десяти, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции Андрей Марочко."По состоянию на 14:00 в результате обстрела общежития в Алчевске из HIMARS число погибших возросло до десяти, 24 человека ранены", — написал он.Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 раненых.На официальном сайте городской администрации подтверждается информация о 24 раненых.По информации представительства ЛНР в СЦКК, украинские боевики открыли огонь по Алчевску около шести утра, выпустив шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Снаряды попали в общежитие, где проживали беженцы и строители, восстанавливающие республику после обстрелов.Одно из зданий общежития обрушилось с девятого по шестой этажи. В остальных двух строениях повреждена кровля, разбиты стекла в окнах. По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, украинские войска намеренно нанесли удар рано утром, чтобы погибло много людей. Причем военной необходимости в обстреле не было, в общежитии жили мирные граждане, добавил Пасечник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, алчевск, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Алчевск, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:51 05.12.2022 (обновлено: 15:19 05.12.2022)
 
Число жертв обстрела Алчевска украинскими войсками выросло до десяти

Число жертв обстрела Алчевска украинскими войсками выросло до десяти, 24 человека ранены

© Фото : Марочко Live/TelegramПоследствия обстрела Алчевска
Последствия обстрела Алчевска - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Марочко Live/Telegram
Последствия обстрела Алчевска
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ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Число жертв обстрела украинскими войсками города Алчевска в Луганской Народной Республикe достигло десяти, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции Андрей Марочко.
"По состоянию на 14:00 в результате обстрела общежития в Алчевске из HIMARS число погибших возросло до десяти, 24 человека ранены", — написал он.
Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 раненых.
На официальном сайте городской администрации подтверждается информация о 24 раненых.
Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

По одному только Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из "Града".

Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
1 из 9

По одному только Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из "Града".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрел попали жилые дома, два детских сада и кафе.

Пожарные расчеты у поврежденных многоэтажных домов в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
2 из 9

Под обстрел попали жилые дома, два детских сада и кафе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Один из снарядов пробил крышу многоквартирного дома.

Разрушенная крыша жилого дома в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
3 из 9

Один из снарядов пробил крышу многоквартирного дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

После удара загорелась квартира. Пожар помогли потушить местные жители.

Повреждения в квартире многоэтажного дома в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
4 из 9

После удара загорелась квартира. Пожар помогли потушить местные жители.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Фрагмент разорвавшегося снаряда в квартире многоквартирного дома.

Фрагмент от разорвавшегося снаряда в квартире многоэтажного дома в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
5 из 9

Фрагмент разорвавшегося снаряда в квартире многоквартирного дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В домах выбиты окна, повреждены перекрытия.

Разбитые окна в жилом доме в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
6 из 9

В домах выбиты окна, повреждены перекрытия.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Украинские войска в воскресенье трижды обстреливали Донецк.

Повреждения в квартире многоэтажного дома в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ.
7 из 9

Украинские войска в воскресенье трижды обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под огнем оказались также Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы.

Девушка у поврежденного кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
8 из 9

Под огнем оказались также Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Центр Донецка после обстрелов со стороны ВСУ.

Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
9 из 9

Центр Донецка после обстрелов со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 9

По одному только Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из "Града".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 9

Под обстрел попали жилые дома, два детских сада и кафе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 9

Один из снарядов пробил крышу многоквартирного дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 9

После удара загорелась квартира. Пожар помогли потушить местные жители.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 9

Фрагмент разорвавшегося снаряда в квартире многоквартирного дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 9

В домах выбиты окна, повреждены перекрытия.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 9

Украинские войска в воскресенье трижды обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 9

Под огнем оказались также Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 9

Центр Донецка после обстрелов со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
По информации представительства ЛНР в СЦКК, украинские боевики открыли огонь по Алчевску около шести утра, выпустив шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Снаряды попали в общежитие, где проживали беженцы и строители, восстанавливающие республику после обстрелов.
Одно из зданий общежития обрушилось с девятого по шестой этажи. В остальных двух строениях повреждена кровля, разбиты стекла в окнах. По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, украинские войска намеренно нанесли удар рано утром, чтобы погибло много людей. Причем военной необходимости в обстреле не было, в общежитии жили мирные граждане, добавил Пасечник.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАлчевскРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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