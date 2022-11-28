Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка
По одному только Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из "Града".
По одному только Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из "Града".
Под обстрел попали жилые дома, два детских сада и кафе.
Под обстрел попали жилые дома, два детских сада и кафе.
Один из снарядов пробил крышу многоквартирного дома.
Один из снарядов пробил крышу многоквартирного дома.
После удара загорелась квартира. Пожар помогли потушить местные жители.
После удара загорелась квартира. Пожар помогли потушить местные жители.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в квартире многоквартирного дома.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в квартире многоквартирного дома.
В домах выбиты окна, повреждены перекрытия.
Украинские войска в воскресенье трижды обстреливали Донецк.
Украинские войска в воскресенье трижды обстреливали Донецк.
Под огнем оказались также Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы.
Под огнем оказались также Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы.
Центр Донецка после обстрелов со стороны ВСУ.