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Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/obstrel-1834699516.html
Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка
Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 28.11.2022
Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка
Украинские войска в выходные вновь ударили по Донецку ракетами. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:33
2022-11-28T13:33
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специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
обстрелы
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Украинские войска в выходные вновь ударили по Донецку ракетами. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, донецк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, обстрелы
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, обстрелы
13:33 28.11.2022
 

Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка

Читать ria.ru в
Украинские войска в выходные вновь ударили по Донецку ракетами. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

По одному только Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из "Града".

Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
1 из 9

По одному только Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из "Града".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрел попали жилые дома, два детских сада и кафе.

Пожарные расчеты у поврежденных многоэтажных домов в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
2 из 9

Под обстрел попали жилые дома, два детских сада и кафе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Один из снарядов пробил крышу многоквартирного дома.

Разрушенная крыша жилого дома в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
3 из 9

Один из снарядов пробил крышу многоквартирного дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

После удара загорелась квартира. Пожар помогли потушить местные жители.

Повреждения в квартире многоэтажного дома в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
4 из 9

После удара загорелась квартира. Пожар помогли потушить местные жители.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Фрагмент разорвавшегося снаряда в квартире многоквартирного дома.

Фрагмент от разорвавшегося снаряда в квартире многоэтажного дома в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
5 из 9

Фрагмент разорвавшегося снаряда в квартире многоквартирного дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В домах выбиты окна, повреждены перекрытия.

Разбитые окна в жилом доме в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
6 из 9

В домах выбиты окна, повреждены перекрытия.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Украинские войска в воскресенье трижды обстреливали Донецк.

Повреждения в квартире многоэтажного дома в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ.
7 из 9

Украинские войска в воскресенье трижды обстреливали Донецк.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под огнем оказались также Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы.

Девушка у поврежденного кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
8 из 9

Под огнем оказались также Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Центр Донецка после обстрелов со стороны ВСУ.

Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
9 из 9

Центр Донецка после обстрелов со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальная военная операция на УкраинеФотоДонецкВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРобстрелы
 
 
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