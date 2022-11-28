https://ria.ru/20221128/obstrel-1834699516.html

Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка

Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 28.11.2022

Дом без крыши и снаряд в квартире: ВСУ обстреляли центр Донецка

Украинские войска в выходные вновь ударили по Донецку ракетами. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:33

2022-11-28T13:33

2022-11-28T13:33

фото

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834694736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b795e1b2ac90f3b9827622aae759fe1a.jpg

Украинские войска в выходные вновь ударили по Донецку ракетами. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, донецк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, обстрелы