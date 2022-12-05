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Число жертв обстрела ВСУ Алчевска выросло до девяти человек - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836356276.html
Число жертв обстрела ВСУ Алчевска выросло до девяти человек
Число жертв обстрела ВСУ Алчевска выросло до девяти человек - РИА Новости, 05.12.2022
Число жертв обстрела ВСУ Алчевска выросло до девяти человек
Число погибших при обстреле города Алчевска в Луганской Народной Республике увеличилось до девяти, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции Андрей... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:41
2022-12-05T12:12
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Число погибших при обстреле города Алчевска в Луганской Народной Республике увеличилось до девяти, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции Андрей Марочко."По состоянию на 11:00 количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до девяти человек. Поисково-спасательные работы продолжаются", — написал он.Ранее сообщалось о трех погибших и как минимум 15 раненых.По информации представительства ЛНР в СЦКК, украинские боевики открыли огонь по Алчевску в 05:55 утра, выпустив шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Снаряды попали в общежитие, где проживали беженцы и строители, восстанавливающие республику после обстрелов.Одно из зданий общежития обрушилось с девятого по шестой этаж. В двух остальных повреждена кровля, разбиты стекла в окнах. Коммунальные службы занимаются разбором завалов.ВСУ обстреливают Алчевск второй день подряд — накануне они выпустили по городу четыре ракеты из HIMARS. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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луганская народная республика
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происшествия, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Украина
11:41 05.12.2022 (обновлено: 12:12 05.12.2022)
 
Число жертв обстрела ВСУ Алчевска выросло до девяти человек

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о росте числа жертв обстрела ВСУ Алчевска до девяти человек

© Фото : Минстрой и ЖКХ ЛНР/TelegramПоследствия обстрела Алчевска
Последствия обстрела Алчевска - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Минстрой и ЖКХ ЛНР/Telegram
Последствия обстрела Алчевска
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Число погибших при обстреле города Алчевска в Луганской Народной Республике увеличилось до девяти, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции Андрей Марочко.
"По состоянию на 11:00 количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до девяти человек. Поисково-спасательные работы продолжаются", — написал он.
Ранее сообщалось о трех погибших и как минимум 15 раненых.
По информации представительства ЛНР в СЦКК, украинские боевики открыли огонь по Алчевску в 05:55 утра, выпустив шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Снаряды попали в общежитие, где проживали беженцы и строители, восстанавливающие республику после обстрелов.
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Одно из зданий общежития обрушилось с девятого по шестой этаж. В двух остальных повреждена кровля, разбиты стекла в окнах. Коммунальные службы занимаются разбором завалов.
ВСУ обстреливают Алчевск второй день подряд — накануне они выпустили по городу четыре ракеты из HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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