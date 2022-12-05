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Тюменский агропром с января по сентябрь выпустил продукции на 70 млрд руб - РИА Новости, 05.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221205/agroprom-1836407981.html
Тюменский агропром с января по сентябрь выпустил продукции на 70 млрд руб
Тюменский агропром с января по сентябрь выпустил продукции на 70 млрд руб - РИА Новости, 05.12.2022
Тюменский агропром с января по сентябрь выпустил продукции на 70 млрд руб
Производители Тюменской области за девять месяцев 2022 года выпустили сельхозпродукции на 70 миллиардов рублей, что выше аналогичного периода на 13%,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:14
2022-12-05T14:14
тюменская область
александр моор
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Производители Тюменской области за девять месяцев 2022 года выпустили сельхозпродукции на 70 миллиардов рублей, что выше аналогичного периода на 13%, потребности жителей региона в продовольствии полностью обеспечиваются, заявил глава региона Александр Моор.Более 1,5 миллиона жителей региона могут быть уверены в том, что их потребности в продовольствии полностью обеспечены. Помимо этого, регион свою продукцию поставляет в другие субъекты Российской Федерации и экспортирует в 20 стран, отметил губернатор на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности."За девять месяцев 2022 года в нашем регионе произведено продукции сельского хозяйства на 70 миллиардов рублей. Индекс производства составил 113% к соответствующему периоду прошлого года. Сегодня Тюменская область является лидером среди субъектов Уральского федерального округа по производству на душу населения молока и выращиванию рыбы, занимает второе место по производству на душу населения мяса и яйца", - сообщил Александр Моор.Губернатор особо отметил нынешние успехи сельхозпроизводителей в растениеводстве. С полей собрано почти 2 миллиона тонн зерна, в новой истории такой рубеж регион перешагивал лишь однажды. Впервые получена рекордная в истории Тюменской области урожайность овощей открытого грунта — почти 522 центнера с гектара. Картофелеводы собрали более 233 тысяч тонн урожая.По словам губернатора, задача властей - в непростых экономических условиях "сохранить набранную динамику в АПК, уверенность аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей". "Правительство региона продолжит оказывать всю необходимую поддержку отрасли, это уже закреплено в бюджете на 2023 год. Уверен, что общими усилиями будут решены все ключевые задачи по увеличению производства конкурентоспособной продукции, росту посевных площадей и поголовья скота, урожайности и продуктивности, насыщению потребительского рынка качественными продуктами питания собственного производства", - подчеркнул Александр Моор.
https://realty.ria.ru/20221125/tyumen-1834141627.html
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александр моор, тюменская область, россия
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Россия
14:14 05.12.2022
 
Тюменский агропром с января по сентябрь выпустил продукции на 70 млрд руб

Тюменский агропром с января по сентябрь выпустил продукции на 70 млрд руб

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗагрузка семенного картофеля в бункер комбайна
Загрузка семенного картофеля в бункер комбайна - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Загрузка семенного картофеля в бункер комбайна. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Производители Тюменской области за девять месяцев 2022 года выпустили сельхозпродукции на 70 миллиардов рублей, что выше аналогичного периода на 13%, потребности жителей региона в продовольствии полностью обеспечиваются, заявил глава региона Александр Моор.
Более 1,5 миллиона жителей региона могут быть уверены в том, что их потребности в продовольствии полностью обеспечены. Помимо этого, регион свою продукцию поставляет в другие субъекты Российской Федерации и экспортирует в 20 стран, отметил губернатор на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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"За девять месяцев 2022 года в нашем регионе произведено продукции сельского хозяйства на 70 миллиардов рублей. Индекс производства составил 113% к соответствующему периоду прошлого года. Сегодня Тюменская область является лидером среди субъектов Уральского федерального округа по производству на душу населения молока и выращиванию рыбы, занимает второе место по производству на душу населения мяса и яйца", - сообщил Александр Моор.
Губернатор особо отметил нынешние успехи сельхозпроизводителей в растениеводстве. С полей собрано почти 2 миллиона тонн зерна, в новой истории такой рубеж регион перешагивал лишь однажды. Впервые получена рекордная в истории Тюменской области урожайность овощей открытого грунта — почти 522 центнера с гектара. Картофелеводы собрали более 233 тысяч тонн урожая.
По словам губернатора, задача властей - в непростых экономических условиях "сохранить набранную динамику в АПК, уверенность аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей". "Правительство региона продолжит оказывать всю необходимую поддержку отрасли, это уже закреплено в бюджете на 2023 год. Уверен, что общими усилиями будут решены все ключевые задачи по увеличению производства конкурентоспособной продукции, росту посевных площадей и поголовья скота, урожайности и продуктивности, насыщению потребительского рынка качественными продуктами питания собственного производства", - подчеркнул Александр Моор.
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