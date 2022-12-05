https://ria.ru/20221205/agroprom-1836407981.html

Тюменский агропром с января по сентябрь выпустил продукции на 70 млрд руб

Тюменский агропром с января по сентябрь выпустил продукции на 70 млрд руб - РИА Новости, 05.12.2022

Тюменский агропром с января по сентябрь выпустил продукции на 70 млрд руб

Производители Тюменской области за девять месяцев 2022 года выпустили сельхозпродукции на 70 миллиардов рублей, что выше аналогичного периода на 13%,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:14

2022-12-05T14:14

2022-12-05T14:14

тюменская область

александр моор

тюменская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789195193_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e6ed4a262cbcdc12bdb41ab72b6fa9ef.jpg

ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Производители Тюменской области за девять месяцев 2022 года выпустили сельхозпродукции на 70 миллиардов рублей, что выше аналогичного периода на 13%, потребности жителей региона в продовольствии полностью обеспечиваются, заявил глава региона Александр Моор.Более 1,5 миллиона жителей региона могут быть уверены в том, что их потребности в продовольствии полностью обеспечены. Помимо этого, регион свою продукцию поставляет в другие субъекты Российской Федерации и экспортирует в 20 стран, отметил губернатор на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности."За девять месяцев 2022 года в нашем регионе произведено продукции сельского хозяйства на 70 миллиардов рублей. Индекс производства составил 113% к соответствующему периоду прошлого года. Сегодня Тюменская область является лидером среди субъектов Уральского федерального округа по производству на душу населения молока и выращиванию рыбы, занимает второе место по производству на душу населения мяса и яйца", - сообщил Александр Моор.Губернатор особо отметил нынешние успехи сельхозпроизводителей в растениеводстве. С полей собрано почти 2 миллиона тонн зерна, в новой истории такой рубеж регион перешагивал лишь однажды. Впервые получена рекордная в истории Тюменской области урожайность овощей открытого грунта — почти 522 центнера с гектара. Картофелеводы собрали более 233 тысяч тонн урожая.По словам губернатора, задача властей - в непростых экономических условиях "сохранить набранную динамику в АПК, уверенность аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей". "Правительство региона продолжит оказывать всю необходимую поддержку отрасли, это уже закреплено в бюджете на 2023 год. Уверен, что общими усилиями будут решены все ключевые задачи по увеличению производства конкурентоспособной продукции, росту посевных площадей и поголовья скота, урожайности и продуктивности, насыщению потребительского рынка качественными продуктами питания собственного производства", - подчеркнул Александр Моор.

https://realty.ria.ru/20221125/tyumen-1834141627.html

https://ria.ru/20221004/tyumen-1821375521.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр моор, тюменская область, россия