https://ria.ru/20221204/zhenschina-1836216551.html
На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением
На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 04.12.2022
На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением
Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале московской... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:09
2022-12-04T14:09
2022-12-04T16:47
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры."На парковке на улице Вешняковская в автомобиле на заднем сидении обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт обнаружения тела на Вешняковской улице. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, отметили в полиции.
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Кадры с места убийства 30-летней москвички
Кадры с места убийства 30-летней москвички
2022-12-04T14:09
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происшествия, москва
14:09 04.12.2022 (обновлено: 16:47 04.12.2022)
На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением
На востоке Москвы в автомобиле нашли тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением