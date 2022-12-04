https://ria.ru/20221204/zhenschina-1836216551.html

На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением

На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 04.12.2022

На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением

Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале московской... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:09

2022-12-04T14:09

2022-12-04T16:47

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры."На парковке на улице Вешняковская в автомобиле на заднем сидении обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт обнаружения тела на Вешняковской улице. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, отметили в полиции.

https://ria.ru/20221030/ranenye-1827956689.html

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Кадры с места убийства 30-летней москвички Кадры с места убийства 30-летней москвички 2022-12-04T14:09 true PT0M22S

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происшествия, москва