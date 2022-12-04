https://ria.ru/20221204/zasedanie-1836224615.html

В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник

В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2022

В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник

Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором страны обсудят целесообразность изменения параметров нефтяного соглашения, началось, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T15:15

2022-12-04T15:15

2022-12-04T15:15

вена

опек

экономика

цены на нефть

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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором страны обсудят целесообразность изменения параметров нефтяного соглашения, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Ранее в воскресенье завершилась онлайн-встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу пока не менять действующие параметры сделки и продолжить текущее сокращение добычи.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.

https://ria.ru/20221204/limit-1836166550.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вена, опек, экономика, цены на нефть