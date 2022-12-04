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В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2022
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В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник
В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2022
В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник
Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором страны обсудят целесообразность изменения параметров нефтяного соглашения, началось, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:15
2022-12-04T15:15
вена
опек
экономика
цены на нефть
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором страны обсудят целесообразность изменения параметров нефтяного соглашения, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Ранее в воскресенье завершилась онлайн-встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу пока не менять действующие параметры сделки и продолжить текущее сокращение добычи.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
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вена, опек, экономика, цены на нефть
Вена, ОПЕК, Экономика, Цены на нефть
15:15 04.12.2022
 
В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник

Главы всех делегаций ОПЕК+ начали заседание по параметрам нефтяной сделки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК в Вене
Логотип ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип ОПЕК в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором страны обсудят целесообразность изменения параметров нефтяного соглашения, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Ранее в воскресенье завершилась онлайн-встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу пока не менять действующие параметры сделки и продолжить текущее сокращение добычи.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 05:45
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ВенаОПЕКЭкономикаЦены на нефть
 
 
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