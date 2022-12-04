https://ria.ru/20221204/zasedanie-1836224615.html
В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник
В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2022
В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник
Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором страны обсудят целесообразность изменения параметров нефтяного соглашения, началось, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:15
2022-12-04T15:15
2022-12-04T15:15
вена
опек
экономика
цены на нефть
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором страны обсудят целесообразность изменения параметров нефтяного соглашения, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Ранее в воскресенье завершилась онлайн-встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу пока не менять действующие параметры сделки и продолжить текущее сокращение добычи.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
https://ria.ru/20221204/limit-1836166550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, опек, экономика, цены на нефть
Вена, ОПЕК, Экономика, Цены на нефть
В Вене началось заседание всех делегаций ОПЕК+, сообщил источник
Главы всех делегаций ОПЕК+ начали заседание по параметрам нефтяной сделки
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором страны обсудят целесообразность изменения параметров нефтяного соглашения, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Ранее в воскресенье завершилась онлайн-встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу пока не менять действующие параметры сделки и продолжить текущее сокращение добычи.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.