https://ria.ru/20221204/zasedanie-1836217430.html

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание - РИА Новости, 04.12.2022

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящее в воскресенье в формате видеоконференции, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:16

2022-12-04T14:16

2022-12-04T14:16

экономика

цены на нефть

опек

g7

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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящее в воскресенье в формате видеоконференции, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Обсуждения проходят в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефть, согласованного странами G7. Однако эксперты пока не ожидают каких-либо изменений в соглашении ОПЕК+.Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на рынке и дает рекомендацию по параметрам нефтяного соглашения, которую затем утверждает весь альянс на заседании всех глав делегаций. Оно запланировано на 15.00 мск.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.

https://ria.ru/20221121/opek-1833164747.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, опек, g7