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Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание - РИА Новости, 04.12.2022
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Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание - РИА Новости, 04.12.2022
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящее в воскресенье в формате видеоконференции, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:16
2022-12-04T14:16
экономика
цены на нефть
опек
g7
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящее в воскресенье в формате видеоконференции, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Обсуждения проходят в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефть, согласованного странами G7. Однако эксперты пока не ожидают каких-либо изменений в соглашении ОПЕК+.Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на рынке и дает рекомендацию по параметрам нефтяного соглашения, которую затем утверждает весь альянс на заседании всех глав делегаций. Оно запланировано на 15.00 мск.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
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экономика, цены на нефть, опек, g7
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, G7
14:16 04.12.2022
 
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящее в воскресенье в формате видеоконференции, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Обсуждения проходят в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефть, согласованного странами G7. Однако эксперты пока не ожидают каких-либо изменений в соглашении ОПЕК+.
Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на рынке и дает рекомендацию по параметрам нефтяного соглашения, которую затем утверждает весь альянс на заседании всех глав делегаций. Оно запланировано на 15.00 мск.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:59
Страны ОПЕК+ рассматривают увеличение добычи нефти, сообщили СМИ
 
ЭкономикаЦены на нефтьОПЕКG7
 
 
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