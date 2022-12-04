https://ria.ru/20221204/zasedanie-1836217430.html
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание - РИА Новости, 04.12.2022
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящее в воскресенье в формате видеоконференции, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:16
2022-12-04T14:16
2022-12-04T14:16
экономика
цены на нефть
опек
g7
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящее в воскресенье в формате видеоконференции, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Обсуждения проходят в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефть, согласованного странами G7. Однако эксперты пока не ожидают каких-либо изменений в соглашении ОПЕК+.Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на рынке и дает рекомендацию по параметрам нефтяного соглашения, которую затем утверждает весь альянс на заседании всех глав делегаций. Оно запланировано на 15.00 мск.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
https://ria.ru/20221121/opek-1833164747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, опек, g7
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, G7
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящее в воскресенье в формате видеоконференции, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Обсуждения проходят в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефть, согласованного странами G7
. Однако эксперты пока не ожидают каких-либо изменений в соглашении ОПЕК+.
Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на рынке и дает рекомендацию по параметрам нефтяного соглашения, которую затем утверждает весь альянс на заседании всех глав делегаций. Оно запланировано на 15.00 мск.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.