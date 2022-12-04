https://ria.ru/20221204/zaporozhe-1836158196.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 04.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило украинское... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T00:19

2022-12-04T00:19

2022-12-04T00:19

специальная военная операция на украине

запорожье

украина

киев

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Запорожье сообщают о взрывах. В регионе объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении издания.Кроме того, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/vzryvy-1829847967.html

запорожье

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запорожье, украина, киев