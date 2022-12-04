https://ria.ru/20221204/zaporozhe-1836158196.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 04.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
В городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило украинское... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T00:19
2022-12-04T00:19
2022-12-04T00:19
специальная военная операция на украине
запорожье
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822932055_0:161:3289:2011_1920x0_80_0_0_413d84d853bbd3004952204876b15f02.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Запорожье сообщают о взрывах. В регионе объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении издания.Кроме того, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/vzryvy-1829847967.html
запорожье
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822932055_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_6e15013208fdc0201c15f0f696bb077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Украина, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
"Страна.ua": в Запорожье произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу