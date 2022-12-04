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В РПЦ призвали доработать проект закона о домашнем насилии

В РПЦ призвали доработать проект закона о домашнем насилии - РИА Новости, 04.12.2022

В РПЦ призвали доработать проект закона о домашнем насилии

Нужно скорее что-то делать с проектом закона о домашнем насилии, но в существующем виде он не может быть принят, заявил епископ Переславский и Угличский... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T00:11

2022-12-04T00:11

2022-12-04T00:11

самара

оренбургская область

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нужно скорее что-то делать с проектом закона о домашнем насилии, но в существующем виде он не может быть принят, заявил епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов)."С тем, что насилие недопустимо, никто не спорит, вопрос к проекту закона, необходима его доработка… В существующем виде, мы считаем, он не может быть принят. Но, конечно, как можно скорее надо что-то в этом смысле делать, чтобы минимизировать наносимый людям ущерб", - сказал епископ Феоктист в эфире передачи " Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он также посоветовал ознакомиться с отзывом РПЦ на законопроект."Главная претензия – не определено понятие "насилие". Потом, что семья описывается законом как заведомо мрачное и опасное место. Еще из логики закона выходит, что будто бы любую семью надо держать под пристальным присмотром нескольких госорганов, как бы что не вышло", - заключил представитель церкви.Он добавил, что пострадавшие от насилия могут обратиться на горячую линию синодального отдела по церковной благотворительности. Также при РПЦ действует сеть центров "Дом для мамы", в которые может обратиться беременная или женщина с детьми в сложной жизненной ситуации.Ранее в ноябре шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре прекратил уголовное дело против женщины, отбившейся ножом от избивавшего ее мужа. Согласно материалам дела, муж жительницы Оренбургской области в ходе семейной ссоры схватил ее за горло и начал избивать. Она отбилась кухонным ножом. Мужчина выжил, но его жену обвинили в превышении пределом самообороны и приговорили к ограничению свободы. Суд указал, что жизни осужденной ничего не угрожало, поэтому применение ножа было лишним, однако женщина оспорила приговор - и кассация встала на ее сторону.Кассационный суд указал, что "насильственные действия были связаны в том числе и с удержанием потерпевшей за горло, от которых последняя начала задыхаться, что, безусловно, свидетельствует о реальной угрозе для ее жизни". Он отменил приговор, прекратил дело за отсутствием состава преступления и признал за женщиной право на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование.В июне 2022 года был подписан закон об усилении ответственности за нанесение побоев для граждан с судимостью за преступления, связанные с насилием. Закон усиливает ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления, совершённые с применением насилия. Побоями считаются повреждения, не причинившие вред здоровью человека, например, ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pushkina-1727630373.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/pravozaschitniki-1763929318.html

самара

оренбургская область

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самара, оренбургская область, русская православная церковь