17:47 04.12.2022 (обновлено: 19:46 04.12.2022)
Кадыров сообщил о зачистке Каменки-Днепровской в Запорожской области
Кадыров сообщил о зачистке бойцами ОМОНа Каменки-Днепровской в Запорожской области
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о продолжении зачисток на освобожденных территориях в Запорожской области. Об этом он написал в Telegram-канале.
"В этот раз бойцы ОМОНа "Ахмат-Крепость" (на транспорте) и ОМОНа "Ахмат-Грозный" максимально эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская. Парни действуют предельно аккуратно и быстро. Такой подход позволяет свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуре и избежать потерь среди личного состава", — отметил он.
Чеченский лидер уточнил, что после прибытия на объект, где могут находиться украинские подразделения, российские военные проводят проверку и заранее перекрывают возможные пути отступления.
"В случае обнаружения противника силовики приступают к ликвидации угрозы. Благодаря высоким боевым навыкам наших парней этот процесс занимает буквально минуты", — подчеркнул Кадыров.
По его словам, практически в каждом таком объекте находят схроны с оружием и боеприпасами, что доказывает подготовку диверсий и провокаций со стороны ВСУ.
"Первыми жертвами подобных безрассудных действий оказываются мирные жители, которые и без того сыты преступлениями украинских националистов. Поэтому подобные спецмероприятия крайне необходимы, особенно на недавно освобожденных территориях", — подытожил глава Чечни.
Ранее в воскресенье Кадыров сообщил о задержании диверсантов при зачистке Херсонской области. По его словам, российское командование уже получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских войск.
С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.