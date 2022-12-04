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Кадыров сообщил о зачистке Каменки-Днепровской в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/zachistka-1836248148.html
Кадыров сообщил о зачистке Каменки-Днепровской в Запорожской области
Кадыров сообщил о зачистке Каменки-Днепровской в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2022
Кадыров сообщил о зачистке Каменки-Днепровской в Запорожской области
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о продолжении зачисток на освобожденных территориях в Запорожской области. Об этом он написал в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:47
2022-12-04T19:46
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
запорожская область
донбасс
россия
украина
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о продолжении зачисток на освобожденных территориях в Запорожской области. Об этом он написал в Telegram-канале."В этот раз бойцы ОМОНа "Ахмат-Крепость" (на транспорте) и ОМОНа "Ахмат-Грозный" максимально эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская. Парни действуют предельно аккуратно и быстро. Такой подход позволяет свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуре и избежать потерь среди личного состава", — отметил он.Чеченский лидер уточнил, что после прибытия на объект, где могут находиться украинские подразделения, российские военные проводят проверку и заранее перекрывают возможные пути отступления. "В случае обнаружения противника силовики приступают к ликвидации угрозы. Благодаря высоким боевым навыкам наших парней этот процесс занимает буквально минуты", — подчеркнул Кадыров.По его словам, практически в каждом таком объекте находят схроны с оружием и боеприпасами, что доказывает подготовку диверсий и провокаций со стороны ВСУ."Первыми жертвами подобных безрассудных действий оказываются мирные жители, которые и без того сыты преступлениями украинских националистов. Поэтому подобные спецмероприятия крайне необходимы, особенно на недавно освобожденных территориях", — подытожил глава Чечни. Ранее в воскресенье Кадыров сообщил о задержании диверсантов при зачистке Херсонской области. По его словам, российское командование уже получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских войск.С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221203/alaudinov-1836120138.html
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безопасность, рамзан кадыров, запорожская область, донбасс, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Запорожская область, Донбасс, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
17:47 04.12.2022 (обновлено: 19:46 04.12.2022)
 
Кадыров сообщил о зачистке Каменки-Днепровской в Запорожской области

Кадыров сообщил о зачистке бойцами ОМОНа Каменки-Днепровской в Запорожской области

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о продолжении зачисток на освобожденных территориях в Запорожской области. Об этом он написал в Telegram-канале.
"В этот раз бойцы ОМОНа "Ахмат-Крепость" (на транспорте) и ОМОНа "Ахмат-Грозный" максимально эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская. Парни действуют предельно аккуратно и быстро. Такой подход позволяет свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуре и избежать потерь среди личного состава", — отметил он.
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Чеченский лидер уточнил, что после прибытия на объект, где могут находиться украинские подразделения, российские военные проводят проверку и заранее перекрывают возможные пути отступления.
"В случае обнаружения противника силовики приступают к ликвидации угрозы. Благодаря высоким боевым навыкам наших парней этот процесс занимает буквально минуты", — подчеркнул Кадыров.
По его словам, практически в каждом таком объекте находят схроны с оружием и боеприпасами, что доказывает подготовку диверсий и провокаций со стороны ВСУ.
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"Первыми жертвами подобных безрассудных действий оказываются мирные жители, которые и без того сыты преступлениями украинских националистов. Поэтому подобные спецмероприятия крайне необходимы, особенно на недавно освобожденных территориях", — подытожил глава Чечни.
Ранее в воскресенье Кадыров сообщил о задержании диверсантов при зачистке Херсонской области. По его словам, российское командование уже получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских войск.
С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровЗапорожская областьДонбассРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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