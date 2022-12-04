Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье прозвучали две серии взрывов - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/vzryvy-1836163129.html
В Запорожье прозвучали две серии взрывов
В Запорожье прозвучали две серии взрывов - РИА Новости, 04.12.2022
В Запорожье прозвучали две серии взрывов
В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели две серии взрывов, сообщил в Telegram-канале представитель областной администрации Владимир Рогов. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T02:44
2022-12-04T09:34
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели две серии взрывов, сообщил в Telegram-канале представитель областной администрации Владимир Рогов."В Запорожье громкая ночь! Сегодня около 22:57 прозвучала серия взрывов. После чего взвыла сирена. Вторая волна взрывов началась около 00:37. Сирена традиционно взвыла после первого из них", — написал он.Он уточнил, что, по словам местных жителей, такого количества прилетов пока еще не было. Предположительно, это РСЗО наносили удары по позициям украинских боевиков.По предварительной информации, целью была военная техника и склады боеприпасов, добавил Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221204/zaporozhe-1836158196.html
https://ria.ru/20221124/vzryvy-1834088550.html
запорожье
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63ab1874b5efc162120fae4e2ea8c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, запорожье, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Украина
02:44 04.12.2022 (обновлено: 09:34 04.12.2022)
 
В Запорожье прозвучали две серии взрывов

Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье прозвучали две серии взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели две серии взрывов, сообщил в Telegram-канале представитель областной администрации Владимир Рогов.
"В Запорожье громкая ночь! Сегодня около 22:57 прозвучала серия взрывов. После чего взвыла сирена. Вторая волна взрывов началась около 00:37. Сирена традиционно взвыла после первого из них", — написал он.
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 00:19Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Он уточнил, что, по словам местных жителей, такого количества прилетов пока еще не было. Предположительно, это РСЗО наносили удары по позициям украинских боевиков.
По предварительной информации, целью была военная техника и склады боеприпасов, добавил Рогов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 23:02Специальная военная операция на Украине
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожьеЗапорожская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала