https://ria.ru/20221204/vzryvy-1836163129.html

В Запорожье прозвучали две серии взрывов

В Запорожье прозвучали две серии взрывов - РИА Новости, 04.12.2022

В Запорожье прозвучали две серии взрывов

В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели две серии взрывов, сообщил в Telegram-канале представитель областной администрации Владимир Рогов. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T02:44

2022-12-04T02:44

2022-12-04T09:34

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожье

запорожская область

украина

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели две серии взрывов, сообщил в Telegram-канале представитель областной администрации Владимир Рогов."В Запорожье громкая ночь! Сегодня около 22:57 прозвучала серия взрывов. После чего взвыла сирена. Вторая волна взрывов началась около 00:37. Сирена традиционно взвыла после первого из них", — написал он.Он уточнил, что, по словам местных жителей, такого количества прилетов пока еще не было. Предположительно, это РСЗО наносили удары по позициям украинских боевиков.По предварительной информации, целью была военная техника и склады боеприпасов, добавил Рогов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221204/zaporozhe-1836158196.html

https://ria.ru/20221124/vzryvy-1834088550.html

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владимир рогов, запорожье, запорожская область, украина