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Губернатор Югры вылетит в Нижневартовск после взрыва бытового газа в доме - РИА Новости, 04.12.2022
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Губернатор Югры вылетит в Нижневартовск после взрыва бытового газа в доме
Губернатор Югры вылетит в Нижневартовск после взрыва бытового газа в доме - РИА Новости, 04.12.2022
Губернатор Югры вылетит в Нижневартовск после взрыва бытового газа в доме
Губернатор Югры Наталья Комарова в ближайшее время вылетит в Нижневартовск, где при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме погибли несколько человек,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T19:54
2022-12-04T19:54
происшествия
наталья комарова
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова в ближайшее время вылетит в Нижневартовск, где при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме погибли несколько человек, сообщает пресс-служба окружного правительства.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы."В ближайшее время губернатор Югры Наталья Комарова вылетит на место происшествия в Нижневартовск. С главой региона для оказания помощи пострадавшим выезжают директор департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарева, группа психологов", - говорится в сообщении.Уточняется, что для содействия в установлении причин и ликвидации последствий на место выезжают директор департамента региональной безопасности – заместитель губернатора Александр Тиртока и заместитель губернатора Азат Ислаев.Ранее в Нижневартовск вылетел глава депздрава Югры Алексей Добровольский с бригадой врачей.
https://ria.ru/20221204/vzryv-1836262548.html
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происшествия, наталья комарова, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Наталья Комарова, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:54 04.12.2022
 
Губернатор Югры вылетит в Нижневартовск после взрыва бытового газа в доме

Губернатор Югры Комарова вылетит в Нижневартовск после взрыва бытового газа в доме

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова в ближайшее время вылетит в Нижневартовск, где при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме погибли несколько человек, сообщает пресс-служба окружного правительства.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
На месте взрыва в многоэтажном доме в Нижневартовске
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В мэрии Нижневартовска назвали вероятную причину взрыва в жилом доме
"В ближайшее время губернатор Югры Наталья Комарова вылетит на место происшествия в Нижневартовск. С главой региона для оказания помощи пострадавшим выезжают директор департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарева, группа психологов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для содействия в установлении причин и ликвидации последствий на место выезжают директор департамента региональной безопасности – заместитель губернатора Александр Тиртока и заместитель губернатора Азат Ислаев.
Ранее в Нижневартовск вылетел глава депздрава Югры Алексей Добровольский с бригадой врачей.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
ПроисшествияНаталья КомароваНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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