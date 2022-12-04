https://ria.ru/20221204/vzryv-1836266151.html

Губернатор Югры вылетит в Нижневартовск после взрыва бытового газа в доме

Губернатор Югры вылетит в Нижневартовск после взрыва бытового газа в доме - РИА Новости, 04.12.2022

Губернатор Югры вылетит в Нижневартовск после взрыва бытового газа в доме

Губернатор Югры Наталья Комарова в ближайшее время вылетит в Нижневартовск, где при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме погибли несколько человек,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T19:54

2022-12-04T19:54

2022-12-04T19:54

происшествия

наталья комарова

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова в ближайшее время вылетит в Нижневартовск, где при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме погибли несколько человек, сообщает пресс-служба окружного правительства.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы."В ближайшее время губернатор Югры Наталья Комарова вылетит на место происшествия в Нижневартовск. С главой региона для оказания помощи пострадавшим выезжают директор департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарева, группа психологов", - говорится в сообщении.Уточняется, что для содействия в установлении причин и ликвидации последствий на место выезжают директор департамента региональной безопасности – заместитель губернатора Александр Тиртока и заместитель губернатора Азат Ислаев.Ранее в Нижневартовск вылетел глава депздрава Югры Алексей Добровольский с бригадой врачей.

https://ria.ru/20221204/vzryv-1836262548.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

нижневартовск

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происшествия, наталья комарова, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)