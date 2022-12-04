https://ria.ru/20221204/vzryv-1836235001.html

В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ

В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ - РИА Новости, 04.12.2022

В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске в ХМАО, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:39

2022-12-04T16:39

2022-12-04T17:22

происшествия

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске в ХМАО, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Нижневартовске на улице Мира, 6А на втором этаже произошел взрыв бытового газа. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221203/vzryv-1836062848.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, россия