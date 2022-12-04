https://ria.ru/20221204/vzryv-1836235001.html
В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ
В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ - РИА Новости, 04.12.2022
В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске в ХМАО, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:39
2022-12-04T16:39
2022-12-04T17:22
происшествия
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836240003_0:361:960:901_1920x0_80_0_0_a7854bb2809b679865a34974a2ea8905.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске в ХМАО, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Нижневартовске на улице Мира, 6А на втором этаже произошел взрыв бытового газа. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221203/vzryv-1836062848.html
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836240003_0:271:960:991_1920x0_80_0_0_e5b35f8761a200bd00f881e04f6d6703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, россия
Происшествия, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
16:39 04.12.2022 (обновлено: 17:22 04.12.2022)
В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ
В жилом доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ, два человека пострадали