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В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ - РИА Новости, 04.12.2022
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В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ
В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ - РИА Новости, 04.12.2022
В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске в ХМАО, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:39
2022-12-04T17:22
происшествия
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске в ХМАО, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Нижневартовске на улице Мира, 6А на втором этаже произошел взрыв бытового газа. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.
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нижневартовск
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происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, россия
Происшествия, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
16:39 04.12.2022 (обновлено: 17:22 04.12.2022)
 
В доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ

В жилом доме в Нижневартовске взорвался бытовой газ, два человека пострадали

© фото очевидцаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
© фото очевидца
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижневартовске в ХМАО, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В Нижневартовске на улице Мира, 6А на втором этаже произошел взрыв бытового газа. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияНижневартовскХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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