https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

"Национальная лотерея" назвала сумму выигрышей россиян с августа по ноябрь

"Национальная лотерея" назвала сумму выигрышей россиян с августа по ноябрь - РИА Новости, 04.12.2022

"Национальная лотерея" назвала сумму выигрышей россиян с августа по ноябрь

Общая сумма выигрышей россиян по итогам лотерей компании "Национальная лотерея" с августа по ноябрь - более 725 миллионов рублей, а количество новых... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T07:07

2022-12-04T07:07

2022-12-04T12:01

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Общая сумма выигрышей россиян по итогам лотерей компании "Национальная лотерея" с августа по ноябрь - более 725 миллионов рублей, а количество новых граждан-миллионеров в связи с этим составило 80 человек, рассказали РИА Новости в компании."В целом, благодаря лотереям компании, с августа по ноябрь в России появилось 80 новых миллионеров, а общая сумма выигрышей победителей превысила 725 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе. Согласно законодательству РФ выигрыш в тиражную или бестиражную (моментальную) лотерею считается доходом, с которого необходимо платить подоходный налог, однако, как отмечают в "Национальной лотерее", уплаты налогов за выигрыш в лотерею бояться не надо."Выигрыши до 4000 рублей включительно, полученные за календарный год, не облагаются налогом, выплаты до 15 тысяч рублей надо декларировать в ФНС, а налоги с выигрышей равных или выше этой суммы мы (компания - ред.) оплачиваем сами, перечисляя игроку сумму уже за вычетом налогов", - пояснили в "Национальной лотерее". По мнению компании, самое важное – следить за небольшими множественными выигрышами. "Если в течение календарного года много раз выигрывали по несколько сотен рублей и в итоге за год сумма составила более 4000, то здесь вы уже должны уплатить налог", - отметили в пресс-службе.Выигрыши в лотерею, как и большинство других доходов граждан в России, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), однако под налогообложение попадает не весь выигрыш, а только та его часть, что превышает определенный порог. Для резидентов РФ действует ставка в 13%, а для нерезидентов - 30%. Ставки действуют при условии, что выигранная сумма не превышает 5 миллионов рублей. Если сумма выигрыша превышает 5 миллионов рублей, то налоговая ставка устанавливается в размере 650 тысяч рублей и 15% от суммы выигрыша, превышающей 5 миллионов рублей.Правда, НДФЛ облагается не каждый приз - по действующему законодательству, выигрыши в пределах 4 тысяч рублей в год не облагаются вовсе, и эту сумму можно вычесть из налогооблагаемой базы более крупного выигрыша. Если сумма выигрыша - до 15 тысяч рублей, победитель сам подает декларацию в формате 3-НДФЛ в налоговую службу по месту жительства.Налог с выигрыша в лотерею на сумму от 15 тысяч рублей удерживает и уплачивает налоговый агент, то есть организация, выплачивающая выигрыш. Выигранные деньги в этом случае перечисляют победителю уже за минусом НДФЛ.

https://ria.ru/20221124/lotereya-1833848342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/yanao-1828441237.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)