https://ria.ru/20221204/vto-1836211837.html

В ЕС призвали подать жалобу на США в ВТО, сообщили СМИ

В ЕС призвали подать жалобу на США в ВТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2022

В ЕС призвали подать жалобу на США в ВТО, сообщили СМИ

Глава комитета Европейского парламента по международной торговле Бернд Ланге предложил подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T13:01

2022-12-04T13:01

2022-12-04T14:22

джо байден

сша

северная америка

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

европарламент

европейская народная партия

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БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости. Глава комитета Европейского парламента по международной торговле Бернд Ланге предложил подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Об этом он заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe.По его мнению, это покажет, насколько действия США не соответствуют правилам организации."Я предполагаю, что некоторые небольшие изменения для реализации IRA еще могут быть согласованы в ходе переговоров. Но не думаю, что многое изменится по существу, потому что закон уже принят", — сказал Ланге.Евросоюз, в свою очередь, должен усилить поддержку собственной промышленности. В частности, это касается снижения цен на электроэнергию, которые сейчас в десять раз выше, чем в США, добавил депутат.Как отметил в беседе с изданием представитель по экономической политике от Европейской народной партии Маркус Фербер, Европе следует перейти к жесткому курсу в отношении США. Если американская сторона не уступит сейчас, комиссия ЕС должна подумать об активации инструментов торговой защиты, уточнил он."Американский антиинфляционный закон грозит значительно ухудшить сложную экономическую ситуацию в Европе", — пояснил политик.В августе Джо Байден подписал закон, в том числе предусматривающий расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи. Документ, который американская администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса.

https://ria.ru/20221202/evrosoyuz-1835766461.html

https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html

https://ria.ru/20221125/subsidii-1834271165.html

сша

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джо байден, сша, северная америка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), европарламент, европейская народная партия