https://ria.ru/20221204/vera-1836205384.html

Священник рассказал о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы

Священник рассказал о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 04.12.2022

Священник рассказал о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают в воскресенье, напоминает людям о необходимости приобщать детей к вере в Бога и посещать храм,... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:41

2022-12-04T11:41

2022-12-04T11:41

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают в воскресенье, напоминает людям о необходимости приобщать детей к вере в Бога и посещать храм, не дожидаясь, пока они, повзрослев, осознанно к этому придут, потому что невозможно воспитать ребенка "в нейтральной среде", такой среды не бывает, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке священник Федор Лукьянов.В воскресенье в Русской православной церкви отмечают один из 12 главных праздников - Введения во храм Пресвятой Богородицы. В праздник верующие стараются посетить богослужение, приходят семьями."Мы хотим, чтобы ребенок питался полезной пищей, в том числе духовной, поэтому к Богу его нужно приобщать с детства. Когда родители говорят, что воспитают детей в нейтральной среде, а потом, повзрослев, дети сами определятся с верой, - это неверно, потому что нейтральной среды не существует. Мир во многом лежит во зле. Мы даем детям наследство - добродетель, и дети должны к ней привыкнуть как к образу жизни. Это для них будет иммунитетом на будущее – от пороков, которые их атакуют", - сказал Лукьянов РИА Новости.Он напомнил, что еженедельное посещение храма – одна из десяти заповедей, но посоветовал избегать в этом вопросе принуждения."Тут нужен пример, причем с раннего детства. Надо просто помочь ребенку в той мере, в какой его воля уже сформирована. Часто ребенка надо только направить, дать ему возможность опереться на нас, он сам почувствует Благодать Божию, свободно выберет добро и свет", - пояснил священник.По его словам, воля у ребенка формируется примерно в 7 лет, когда он начинает исповедоваться, то есть "отвечать перед Богом за свои поступки". "У многих к этому возрасту уже есть осознанное желание ходить в храм. Если родители препятствуют детям приходить к Богу – ничего хорошего из этого не получится. Мы помним слова Спасителя: "Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть царствие Божие", - предупредил настоятель храма.Священник также напомнил, что по современной традиции родители крестят детей в детстве, а не когда те сами сделают этот выбор. "Родители, крестные дают обет за ребенка, берут ответственность на себя, что они сделают все, чтобы потом ребенок осознанно стал христианином. Крещение это и есть посвящение детей Богу", - подчеркнул Лукьянов.Праздник Введения во храм Божией Матери, продолжает иерей, как раз говорит о том, что "дети всегда посвящаются Богу, потому что мы все дети одного небесного Отца", и напоминает, что "самый великий плод на Земле принесла дева, которая с детства была посвящена Богу"."Поэтому если мы хотим, чтобы наши дети, повзрослев, остались людьми человеколюбивыми, добрыми, любили своих родителей, детей, мы должны не скрывать от них Бога, а знакомить их с ним. Стараться, чтобы у них сформировалась связь с Богом. Странно надеяться, что ребенок вырастет нравственным, если он не понимает, где есть основа добра, которая лежит в Боге", - отметил собеседник агентства.Он добавил, что для установки "связи с Богом" недостаточно посещать храм, но "нужно чтобы в семье присутствовал Господь, чтобы дети видели Божий свет через папу, маму и их любовь, ведь неслучайно семья называется малой Церковью".Введение во храмДата праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы непреходящая – 4 декабря. В этот день в Церкви вспоминают о том, как Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию – будущую Богородицу - в Иерусалимский храм. Это событие не описано в Евангелиях. По церковному преданию, у пары долго не было детей, и они молилась Богу о продолжении рода. Когда же он даровал им первенца, уже пожилые родители посвятили его Богу, привели Марию в главный для иудеев храм, где она должна была жить до совершеннолетия в молитве и трудах во славу Божию.Повествуется, что в тот день трехлетняя Мария смогла самостоятельно взойти по 15 высоким ступеням, которые вели в храм. Встретив ее, первосвященник – на тот момент Захария, отец Иоанна Крестителя, провел Марию в "святая святых" – место в храме, куда, по традиции, не допускались миряне. Вскоре после этих событий Иоаким и Анна умерли, а Мария жила и воспитывалась при Иерусалимском храме до 12 лет.

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https://ria.ru/20220205/kreschenie-1771247983.html

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религия, религиозные праздники, россия, русская православная церковь