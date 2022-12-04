https://ria.ru/20221204/ubiystvo-1836230429.html
После убийства 30-летней женщины в Москве завели дело
После убийства 30-летней женщины в Москве завели дело - РИА Новости, 04.12.2022
После убийства 30-летней женщины в Москве завели дело
Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на востоке Москвы, следствие проверяет версию о поступавших потерпевшей угрозах от бывшего супруга, сообщила РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T16:07
2022-12-04T16:07
2022-12-04T16:47
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на востоке Москвы, следствие проверяет версию о поступавших потерпевшей угрозах от бывшего супруга, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы. В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт обнаружения тела на Вешняковской улице. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, отметили в полиции."Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Сообщается, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится осмотр автомобиля, "следствием проверяется версия о поступавших потерпевшей угрозах от бывшего супруга".
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Кадры с места убийства 30-летней москвички
Кадры с места убийства 30-летней москвички
2022-12-04T16:07
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:07 04.12.2022 (обновлено: 16:47 04.12.2022)
После убийства 30-летней женщины в Москве завели дело
После убийства женщины в Москве завели дело, проверяют версию об угрозах экс-супруга