https://ria.ru/20221204/ubiystvo-1836230429.html

После убийства 30-летней женщины в Москве завели дело

После убийства 30-летней женщины в Москве завели дело - РИА Новости, 04.12.2022

После убийства 30-летней женщины в Москве завели дело

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на востоке Москвы, следствие проверяет версию о поступавших потерпевшей угрозах от бывшего супруга, сообщила РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T16:07

2022-12-04T16:07

2022-12-04T16:47

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836235796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1f742c889e39cb5b710f331cbaf420e.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на востоке Москвы, следствие проверяет версию о поступавших потерпевшей угрозах от бывшего супруга, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы. В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт обнаружения тела на Вешняковской улице. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, отметили в полиции."Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Сообщается, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится осмотр автомобиля, "следствием проверяется версия о поступавших потерпевшей угрозах от бывшего супруга".

https://ria.ru/20221202/studentka-1835820621.html

https://ria.ru/20221204/ubiystvo-1836206872.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места убийства 30-летней москвички Кадры с места убийства 30-летней москвички 2022-12-04T16:07 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)