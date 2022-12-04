https://ria.ru/20221204/turtsiya-1836200936.html

В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые

В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые - РИА Новости, 04.12.2022

В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые

В турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом здании, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T11:31

2022-12-04T11:31

2022-12-04T12:01

в мире

турция

шанлыурфа (провинция)

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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. В турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом здании, передает агентство Anadolu.По его информации, это произошло на рабочем месте на первом этаже дома в квартале Сулейман Шах, причины пока неизвестны. "После получения уведомления в район были направлены полиция, пожарная бригада, AFAD (спасатели) и медицинские бригады. По предварительным данным, четверо пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи", — говорится в сообщении.Тринадцатого ноября в центре Стамбула, на пешеходной улице Истикляль, произошел теракт. Его жертвами стали шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После этого турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла РПК.

турция

шанлыурфа (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, шанлыурфа (провинция)