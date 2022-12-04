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В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые - РИА Новости, 04.12.2022
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В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые
В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые - РИА Новости, 04.12.2022
В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые
В турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом здании, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:31
2022-12-04T12:01
в мире
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шанлыурфа (провинция)
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. В турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом здании, передает агентство Anadolu.По его информации, это произошло на рабочем месте на первом этаже дома в квартале Сулейман Шах, причины пока неизвестны. "После получения уведомления в район были направлены полиция, пожарная бригада, AFAD (спасатели) и медицинские бригады. По предварительным данным, четверо пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи", — говорится в сообщении.Тринадцатого ноября в центре Стамбула, на пешеходной улице Истикляль, произошел теракт. Его жертвами стали шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После этого турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла РПК.
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в мире, турция, шанлыурфа (провинция)
В мире, Турция, Шанлыурфа (провинция)
11:31 04.12.2022 (обновлено: 12:01 04.12.2022)
 
В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые

Anadolu: при взрыве в жилом здании в турецком Шанлыурфа пострадали четыре человека

© Фото очевидцаВзрыв в жилом здании в Шанлыурфе, Турция
Взрыв в жилом здании в Шанлыурфе, Турция
© Фото очевидца
Взрыв в жилом здании в Шанлыурфе, Турция
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. В турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом здании, передает агентство Anadolu.
По его информации, это произошло на рабочем месте на первом этаже дома в квартале Сулейман Шах, причины пока неизвестны.
"После получения уведомления в район были направлены полиция, пожарная бригада, AFAD (спасатели) и медицинские бригады. По предварительным данным, четверо пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи", — говорится в сообщении.
Тринадцатого ноября в центре Стамбула, на пешеходной улице Истикляль, произошел теракт. Его жертвами стали шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После этого турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла РПК.
 
В миреТурцияШанлыурфа (провинция)
 
 
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