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В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые
В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые - РИА Новости, 04.12.2022
В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые
В турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом здании, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T11:31
2022-12-04T11:31
2022-12-04T12:01
в мире
турция
шанлыурфа (провинция)
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. В турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом здании, передает агентство Anadolu.По его информации, это произошло на рабочем месте на первом этаже дома в квартале Сулейман Шах, причины пока неизвестны. "После получения уведомления в район были направлены полиция, пожарная бригада, AFAD (спасатели) и медицинские бригады. По предварительным данным, четверо пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи", — говорится в сообщении.Тринадцатого ноября в центре Стамбула, на пешеходной улице Истикляль, произошел теракт. Его жертвами стали шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После этого турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла РПК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, шанлыурфа (провинция)
В мире, Турция, Шанлыурфа (провинция)
11:31 04.12.2022 (обновлено: 12:01 04.12.2022)
В Турции прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые
Anadolu: при взрыве в жилом здании в турецком Шанлыурфа пострадали четыре человека