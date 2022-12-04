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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/trevoga-1836252632.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:27
2022-12-04T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
киев
полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно данным, тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Ранее в воскресенье в этих же областях уже звучал сигнал тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
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украина
киев
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
18:27 04.12.2022
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти сообщили о воздушной тревоге в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях

© AP Photo / Bernat ArmangueХарьков, Украина
Харьков, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Харьков, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Согласно данным, тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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Запад опять заговорил о переговорах по Украине
Ранее в воскресенье в этих же областях уже звучал сигнал тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевПолтавская областьВооруженные силы РФ
 
 
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