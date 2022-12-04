https://ria.ru/20221204/trevoga-1836252632.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:27

2022-12-04T18:27

2022-12-04T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

киев

полтавская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно данным, тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Ранее в воскресенье в этих же областях уже звучал сигнал тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221203/elektrichestvo-1836064453.html

украина

киев

полтавская область

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в мире, владимир зеленский, украина, киев, полтавская область, вооруженные силы рф