https://ria.ru/20221204/trevoga-1836212848.html
В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2022
В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T13:16
2022-12-04T13:16
2022-12-04T13:20
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Ранее в воскресенье в этих же областях уже звучал сигнал тревоги, который продлился около часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221204/otklyucheniya-1836184427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
13:16 04.12.2022 (обновлено: 13:20 04.12.2022)
В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской областях и в части Запорожской области