https://ria.ru/20221204/trevoga-1836212848.html

В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2022

В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T13:16

2022-12-04T13:16

2022-12-04T13:20

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Ранее в воскресенье в этих же областях уже звучал сигнал тревоги, который продлился около часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221204/otklyucheniya-1836184427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф