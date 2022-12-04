Рейтинг@Mail.ru
"Ад для автомобилистов". Какие тайны хранит московский "тоннель смерти" - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221204/tonnel-1835967511.html
"Ад для автомобилистов". Какие тайны хранит московский "тоннель смерти"
"Ад для автомобилистов". Какие тайны хранит московский "тоннель смерти" - РИА Новости, 04.12.2022
"Ад для автомобилистов". Какие тайны хранит московский "тоннель смерти"
Почти каждую неделю крупные ДТП, часто с жертвами — Лефортовский тоннель в Москве многие называют "проклятым". Однако происходящие здесь "чудеса" легко... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T08:00
2022-12-04T09:26
религия
петр i
женева (город)
аналитика - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836179224_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_91b3a77694bf331076178c140aa24b5f.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Почти каждую неделю крупные ДТП, часто с жертвами — Лефортовский тоннель в Москве многие называют "проклятым". Однако происходящие здесь "чудеса" легко объяснить. О реальных причинах столичной мистики — в материале РИА Новости.Абсолютный рекордсменГлубина — тридцать метров: на такой располагается большинство станций московского метро. Более трех километров замкнутого пространства, семь полос движения, по которым ежедневно проезжает от десяти до двенадцати тысяч автомобилей. Все это — о Лефортовском тоннеле.А еще он постоянный гость в рубриках "необъяснимо, но факт" — пожалуй, нет другого места в столице, о котором распространяют столько баек и легенд. ДТП здесь — не редкость: как раз на днях столкнулось несколько автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Однако инциденты со смертельным исходом тоже бывают — причем какие-то мистические. В Сети множество историй тех, кто на собственном опыте ощутил влияние тоннеля. То машину вдруг начинает бросать из стороны в сторону, хотя под колесами сухой асфальт. То ни с того ни с сего на крутом повороте сработает педаль газа — словно нажала неведомая сила.В качестве аргументов очевидцы приводят скептикам сводку чрезвычайных происшествий. Действительно, были случаи, когда автобус или груженая фура, заезжая в тоннель, вдруг пускались в "пляску святого Витта".Серьезная проблема для тех, кто позади, — затормозить или обогнать. Непонятно, как быть, если прямо перед тобой груду металла заносит на ровном месте.Некоторые уверяют, что встречали в Лефортовском настоящих призраков. Чаще всего упоминают автомобиль "Газель" — жертвами этого привидения, как правило, становятся в позднее время.Перед глазами туман — сперва небольшой, затем все гуще. Водитель сбавляет скорость. Именно в этот момент навстречу из пелены вылетает тот самый грузовик. Проносится, как молния, едва не задев бедолагу-шофера, — и тут же исчезает. Приходишь в себя, лишь выехав из злополучного подземелья.Были и те, кто видел в тоннеле призраков из прошлого."Возвращался домой ночью. Внезапно накатила паника. В какой-то момент заметил впереди человеческую фигуру, резко ударил по тормозам. Фигура растаяла. Потом из глубины тоннеля поползла белая дымка. По лобовому стеклу ударила чья-то костлявая рука. В панике я надавил на газ, та рука соскользнула, а машина передним колесом переехала что-то твердое", — вспоминает один из очевидцев.Гиблое местоВерить легендам или нет — каждый решает сам. Но факт остается фактом — автомобилисты давно прозвали Лефортовский "тоннелем смерти". В интернете даже есть специальные маршруты объезда — для суеверных.Откуда ореол мистики? Как говорят жители района, с этим участком дороги с самого начала все пошло не так. За проект принялись еще в 1935-м. Но постоянно возникали сложности: то не понимали, как вести трассу, то находили проблемные места в почве.Чертежи отложили — аж до 1959-го. И снова между инженерами начались разногласия. В итоге проект заморозили почти на сорок лет, а закончили уже в начале XXI века. Понятное дело: от такого долгостроя хорошего не жди.Более начитанные копают глубже. По их мнению, сам район, под которым пролегает тоннель, — нечистый. Лефортово и вправду изобилует всевозможными мистическими объектами.На этом месте триста лет назад располагалась Немецкая слобода, где жили призванные на службу Петром I иностранцы. Самый известный — Франц Лефорт. Эмигрант из Женевы подружился с русским царем и, как считают историки, стал главным идейным вдохновителем многих преобразований."В Немецкой слободе царь видел регулярную застройку, прямые улицы, музыку, поэзию — то, что хотел привить всей стране. А Лефорт стал проводником по этому культурному идеалу. Однако в народе быстро поползли слухи, что "немец" околдовал Петра. Ведь тот заставил всех носить европейское платье и парики, рубил бороды", — поясняет москвовед Павел Гнилорыбов.Но самодержец был чужд досужих разговоров. Приказал выстроить для своего фаворита дворец на берегу Яузы. Новоселье отпраздновали в начале 1699-го, а спустя несколько дней Лефорт неожиданно умер.Москвичи тогда повторяли: "Господь покарал иноземца за богохульство". А некоторые горожане и вовсе требовали оставить тело непогребенным. Но Лефорта все же похоронили — на Введенском кладбище, что на другом берегу Яузы. Могилу, правда, не могут найти до сих пор."Неожиданная смерть Лефорта сразу породила слухи, что дворец — гиблое место. Кроме того, в последующие годы там располагался чумной карантин. А затем случился пожар, и обугленное здание долгое время оставалось необитаемым. Поэтому еще в XVIII веке возник целый пласт легенд", — рассказывает Гнилорыбов.Никакой мистикиПолучается, дурную славу Лефортовскому тоннелю обеспечил петровский сподвижник. И его призрак — причина частых ДТП.Ученые, конечно же, единодушно это опровергают. По их мнению, все дело в человеческой психике. Кто-то попросту боится замкнутого пространства или темноты — все-таки протяженность тоннеля немаленькая. Отсюда внезапное ощущение тревоги, страх за свою жизнь, головокружение, тошнота.Так же считают и сотрудники ГИБДД. И добавляют: зачастую сами автомобилисты становятся виновниками происшествий.При въезде в Лефортовский тоннель начинает сбоить техника — сказывается глубина в несколько десятков метров. Водители отвлекаются: неловкие движения приводят к тому, что машину разворачивает против потока. Результат — ДТП.К печальным последствиям приводят и нарушения скоростного режима. По правилам здесь — не более 60 километров в час. Но полиция много раз фиксировала значительные превышения. Есть что сказать и историкам. По их словам, это типичный пример того, как необъяснимые на первый взгляд происшествия рождают множество легенд, которые со временем обрастают подробностями. К тому же очень удобно собственную невнимательность списать на происки потусторонних сил.
https://ria.ru/20220312/monastyr-1777729020.html
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836179224_1118:153:3644:2048_1920x0_80_0_0_912f7ca22f234de6ba6f661f7c178d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр i, женева (город), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Петр I, Женева (город), Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 04.12.2022 (обновлено: 09:26 04.12.2022)
 

"Ад для автомобилистов". Какие тайны хранит московский "тоннель смерти"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАвтомобили в Лефортовском тоннеле в Москве
Автомобили в Лефортовском тоннеле в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Почти каждую неделю крупные ДТП, часто с жертвами — Лефортовский тоннель в Москве многие называют "проклятым". Однако происходящие здесь "чудеса" легко объяснить. О реальных причинах столичной мистики — в материале РИА Новости.

Абсолютный рекордсмен

Глубина — тридцать метров: на такой располагается большинство станций московского метро. Более трех километров замкнутого пространства, семь полос движения, по которым ежедневно проезжает от десяти до двенадцати тысяч автомобилей. Все это — о Лефортовском тоннеле.
А еще он постоянный гость в рубриках "необъяснимо, но факт" — пожалуй, нет другого места в столице, о котором распространяют столько баек и легенд. ДТП здесь — не редкость: как раз на днях столкнулось несколько автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Однако инциденты со смертельным исходом тоже бывают — причем какие-то мистические.
В Сети множество историй тех, кто на собственном опыте ощутил влияние тоннеля. То машину вдруг начинает бросать из стороны в сторону, хотя под колесами сухой асфальт. То ни с того ни с сего на крутом повороте сработает педаль газа — словно нажала неведомая сила.
В качестве аргументов очевидцы приводят скептикам сводку чрезвычайных происшествий. Действительно, были случаи, когда автобус или груженая фура, заезжая в тоннель, вдруг пускались в "пляску святого Витта".
Серьезная проблема для тех, кто позади, — затормозить или обогнать. Непонятно, как быть, если прямо перед тобой груду металла заносит на ровном месте.
© Стоп-кадр с камеры видеонаблюденияДТП в Лефортовском тоннеле
ДТП в Лефортовском тоннеле
© Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения
ДТП в Лефортовском тоннеле
Некоторые уверяют, что встречали в Лефортовском настоящих призраков. Чаще всего упоминают автомобиль "Газель" — жертвами этого привидения, как правило, становятся в позднее время.
Перед глазами туман — сперва небольшой, затем все гуще. Водитель сбавляет скорость. Именно в этот момент навстречу из пелены вылетает тот самый грузовик. Проносится, как молния, едва не задев бедолагу-шофера, — и тут же исчезает. Приходишь в себя, лишь выехав из злополучного подземелья.
Были и те, кто видел в тоннеле призраков из прошлого.
"Возвращался домой ночью. Внезапно накатила паника. В какой-то момент заметил впереди человеческую фигуру, резко ударил по тормозам. Фигура растаяла. Потом из глубины тоннеля поползла белая дымка. По лобовому стеклу ударила чья-то костлявая рука. В панике я надавил на газ, та рука соскользнула, а машина передним колесом переехала что-то твердое", — вспоминает один из очевидцев.

Гиблое место

Верить легендам или нет — каждый решает сам. Но факт остается фактом — автомобилисты давно прозвали Лефортовский "тоннелем смерти". В интернете даже есть специальные маршруты объезда — для суеверных.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛефортовский тоннель в Москве
Лефортовский тоннель в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лефортовский тоннель в Москве
Откуда ореол мистики? Как говорят жители района, с этим участком дороги с самого начала все пошло не так. За проект принялись еще в 1935-м. Но постоянно возникали сложности: то не понимали, как вести трассу, то находили проблемные места в почве.
Чертежи отложили — аж до 1959-го. И снова между инженерами начались разногласия. В итоге проект заморозили почти на сорок лет, а закончили уже в начале XXI века. Понятное дело: от такого долгостроя хорошего не жди.
Более начитанные копают глубже. По их мнению, сам район, под которым пролегает тоннель, — нечистый. Лефортово и вправду изобилует всевозможными мистическими объектами.
На этом месте триста лет назад располагалась Немецкая слобода, где жили призванные на службу Петром I иностранцы. Самый известный — Франц Лефорт. Эмигрант из Женевы подружился с русским царем и, как считают историки, стал главным идейным вдохновителем многих преобразований.
"В Немецкой слободе царь видел регулярную застройку, прямые улицы, музыку, поэзию — то, что хотел привить всей стране. А Лефорт стал проводником по этому культурному идеалу. Однако в народе быстро поползли слухи, что "немец" околдовал Петра. Ведь тот заставил всех носить европейское платье и парики, рубил бороды", — поясняет москвовед Павел Гнилорыбов.
Но самодержец был чужд досужих разговоров. Приказал выстроить для своего фаворита дворец на берегу Яузы. Новоселье отпраздновали в начале 1699-го, а спустя несколько дней Лефорт неожиданно умер.
CC BY 4.0 / Unknown author / Главные ворота Лефортовского дворца
Главные ворота Лефортовского дворца - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC BY 4.0 / Unknown author /
Главные ворота Лефортовского дворца
Москвичи тогда повторяли: "Господь покарал иноземца за богохульство". А некоторые горожане и вовсе требовали оставить тело непогребенным. Но Лефорта все же похоронили — на Введенском кладбище, что на другом берегу Яузы. Могилу, правда, не могут найти до сих пор.
"Неожиданная смерть Лефорта сразу породила слухи, что дворец — гиблое место. Кроме того, в последующие годы там располагался чумной карантин. А затем случился пожар, и обугленное здание долгое время оставалось необитаемым. Поэтому еще в XVIII веке возник целый пласт легенд", — рассказывает Гнилорыбов.

Никакой мистики

Получается, дурную славу Лефортовскому тоннелю обеспечил петровский сподвижник. И его призрак — причина частых ДТП.
Ученые, конечно же, единодушно это опровергают. По их мнению, все дело в человеческой психике. Кто-то попросту боится замкнутого пространства или темноты — все-таки протяженность тоннеля немаленькая. Отсюда внезапное ощущение тревоги, страх за свою жизнь, головокружение, тошнота.
Так же считают и сотрудники ГИБДД. И добавляют: зачастую сами автомобилисты становятся виновниками происшествий.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛефортовский автомобильный тоннель
Лефортовский автомобильный тоннель - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лефортовский автомобильный тоннель
При въезде в Лефортовский тоннель начинает сбоить техника — сказывается глубина в несколько десятков метров. Водители отвлекаются: неловкие движения приводят к тому, что машину разворачивает против потока. Результат — ДТП.
К печальным последствиям приводят и нарушения скоростного режима. По правилам здесь — не более 60 километров в час. Но полиция много раз фиксировала значительные превышения.
Есть что сказать и историкам. По их словам, это типичный пример того, как необъяснимые на первый взгляд происшествия рождают множество легенд, которые со временем обрастают подробностями. К тому же очень удобно собственную невнимательность списать на происки потусторонних сил.
Иоанно-Предтеченский (или Ивановский) женский монастырь - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 08:00Религия
"Здесь творилось страшное". Чем пугает горожан монастырь в центре Москвы
 
РелигияПетр IЖенева (город)Аналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала