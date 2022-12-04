https://ria.ru/20221204/tonnel-1835967511.html

"Ад для автомобилистов". Какие тайны хранит московский "тоннель смерти"

"Ад для автомобилистов". Какие тайны хранит московский "тоннель смерти" - РИА Новости, 04.12.2022

"Ад для автомобилистов". Какие тайны хранит московский "тоннель смерти"

Почти каждую неделю крупные ДТП, часто с жертвами — Лефортовский тоннель в Москве многие называют "проклятым". Однако происходящие здесь "чудеса" легко... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T08:00

2022-12-04T08:00

2022-12-04T09:26

религия

петр i

женева (город)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Почти каждую неделю крупные ДТП, часто с жертвами — Лефортовский тоннель в Москве многие называют "проклятым". Однако происходящие здесь "чудеса" легко объяснить. О реальных причинах столичной мистики — в материале РИА Новости.Абсолютный рекордсменГлубина — тридцать метров: на такой располагается большинство станций московского метро. Более трех километров замкнутого пространства, семь полос движения, по которым ежедневно проезжает от десяти до двенадцати тысяч автомобилей. Все это — о Лефортовском тоннеле.А еще он постоянный гость в рубриках "необъяснимо, но факт" — пожалуй, нет другого места в столице, о котором распространяют столько баек и легенд. ДТП здесь — не редкость: как раз на днях столкнулось несколько автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Однако инциденты со смертельным исходом тоже бывают — причем какие-то мистические. В Сети множество историй тех, кто на собственном опыте ощутил влияние тоннеля. То машину вдруг начинает бросать из стороны в сторону, хотя под колесами сухой асфальт. То ни с того ни с сего на крутом повороте сработает педаль газа — словно нажала неведомая сила.В качестве аргументов очевидцы приводят скептикам сводку чрезвычайных происшествий. Действительно, были случаи, когда автобус или груженая фура, заезжая в тоннель, вдруг пускались в "пляску святого Витта".Серьезная проблема для тех, кто позади, — затормозить или обогнать. Непонятно, как быть, если прямо перед тобой груду металла заносит на ровном месте.Некоторые уверяют, что встречали в Лефортовском настоящих призраков. Чаще всего упоминают автомобиль "Газель" — жертвами этого привидения, как правило, становятся в позднее время.Перед глазами туман — сперва небольшой, затем все гуще. Водитель сбавляет скорость. Именно в этот момент навстречу из пелены вылетает тот самый грузовик. Проносится, как молния, едва не задев бедолагу-шофера, — и тут же исчезает. Приходишь в себя, лишь выехав из злополучного подземелья.Были и те, кто видел в тоннеле призраков из прошлого."Возвращался домой ночью. Внезапно накатила паника. В какой-то момент заметил впереди человеческую фигуру, резко ударил по тормозам. Фигура растаяла. Потом из глубины тоннеля поползла белая дымка. По лобовому стеклу ударила чья-то костлявая рука. В панике я надавил на газ, та рука соскользнула, а машина передним колесом переехала что-то твердое", — вспоминает один из очевидцев.Гиблое местоВерить легендам или нет — каждый решает сам. Но факт остается фактом — автомобилисты давно прозвали Лефортовский "тоннелем смерти". В интернете даже есть специальные маршруты объезда — для суеверных.Откуда ореол мистики? Как говорят жители района, с этим участком дороги с самого начала все пошло не так. За проект принялись еще в 1935-м. Но постоянно возникали сложности: то не понимали, как вести трассу, то находили проблемные места в почве.Чертежи отложили — аж до 1959-го. И снова между инженерами начались разногласия. В итоге проект заморозили почти на сорок лет, а закончили уже в начале XXI века. Понятное дело: от такого долгостроя хорошего не жди.Более начитанные копают глубже. По их мнению, сам район, под которым пролегает тоннель, — нечистый. Лефортово и вправду изобилует всевозможными мистическими объектами.На этом месте триста лет назад располагалась Немецкая слобода, где жили призванные на службу Петром I иностранцы. Самый известный — Франц Лефорт. Эмигрант из Женевы подружился с русским царем и, как считают историки, стал главным идейным вдохновителем многих преобразований."В Немецкой слободе царь видел регулярную застройку, прямые улицы, музыку, поэзию — то, что хотел привить всей стране. А Лефорт стал проводником по этому культурному идеалу. Однако в народе быстро поползли слухи, что "немец" околдовал Петра. Ведь тот заставил всех носить европейское платье и парики, рубил бороды", — поясняет москвовед Павел Гнилорыбов.Но самодержец был чужд досужих разговоров. Приказал выстроить для своего фаворита дворец на берегу Яузы. Новоселье отпраздновали в начале 1699-го, а спустя несколько дней Лефорт неожиданно умер.Москвичи тогда повторяли: "Господь покарал иноземца за богохульство". А некоторые горожане и вовсе требовали оставить тело непогребенным. Но Лефорта все же похоронили — на Введенском кладбище, что на другом берегу Яузы. Могилу, правда, не могут найти до сих пор."Неожиданная смерть Лефорта сразу породила слухи, что дворец — гиблое место. Кроме того, в последующие годы там располагался чумной карантин. А затем случился пожар, и обугленное здание долгое время оставалось необитаемым. Поэтому еще в XVIII веке возник целый пласт легенд", — рассказывает Гнилорыбов.Никакой мистикиПолучается, дурную славу Лефортовскому тоннелю обеспечил петровский сподвижник. И его призрак — причина частых ДТП.Ученые, конечно же, единодушно это опровергают. По их мнению, все дело в человеческой психике. Кто-то попросту боится замкнутого пространства или темноты — все-таки протяженность тоннеля немаленькая. Отсюда внезапное ощущение тревоги, страх за свою жизнь, головокружение, тошнота.Так же считают и сотрудники ГИБДД. И добавляют: зачастую сами автомобилисты становятся виновниками происшествий.При въезде в Лефортовский тоннель начинает сбоить техника — сказывается глубина в несколько десятков метров. Водители отвлекаются: неловкие движения приводят к тому, что машину разворачивает против потока. Результат — ДТП.К печальным последствиям приводят и нарушения скоростного режима. По правилам здесь — не более 60 километров в час. Но полиция много раз фиксировала значительные превышения. Есть что сказать и историкам. По их словам, это типичный пример того, как необъяснимые на первый взгляд происшествия рождают множество легенд, которые со временем обрастают подробностями. К тому же очень удобно собственную невнимательность списать на происки потусторонних сил.

https://ria.ru/20220312/monastyr-1777729020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

петр i, женева (город), аналитика - религия и мировоззрение