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В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек - РИА Новости, 04.12.2022
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В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек
В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек - РИА Новости, 04.12.2022
В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек
Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух иномарок в центре Воронежа, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:18
2022-12-04T14:36
происшествия
авто
воронеж
кантемировский район
toyota corolla
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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух иномарок в центре Воронежа, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла около 9.20 мск воскресенья на улице Вавилова."Произошло столкновение автомобилей Toyota Avensis под управлением 25-летнего жителя Кантемировского района и автомобиля Nissan Liberty, под управлением 37-летнего жителя областного центра. В результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, авто, воронеж, кантемировский район, toyota corolla
Происшествия, Авто, Воронеж, Кантемировский район, Toyota Corolla
14:18 04.12.2022 (обновлено: 14:36 04.12.2022)
 
В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек

ГУМВД: в Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек

© Фото : официальный канал ГУ МВД России по Воронежской области/TelegramДТП с участием автомобилей Toyota Avensis и Nissan Liberty в центре Воронежа
ДТП с участием автомобилей Toyota Avensis и Nissan Liberty в центре Воронежа - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : официальный канал ГУ МВД России по Воронежской области/Telegram
ДТП с участием автомобилей Toyota Avensis и Nissan Liberty в центре Воронежа
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух иномарок в центре Воронежа, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла около 9.20 мск воскресенья на улице Вавилова.
"Произошло столкновение автомобилей Toyota Avensis под управлением 25-летнего жителя Кантемировского района и автомобиля Nissan Liberty, под управлением 37-летнего жителя областного центра. В результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияАвтоВоронежКантемировский районToyota Corolla
 
 
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