https://ria.ru/20221204/stolknovenie-1836217683.html
В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек
В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек - РИА Новости, 04.12.2022
В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек
Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух иномарок в центре Воронежа, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:18
2022-12-04T14:18
2022-12-04T14:36
происшествия
авто
воронеж
кантемировский район
toyota corolla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836219456_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_59d53ea4151d9c097ee0b07fc138e6e4.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух иномарок в центре Воронежа, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла около 9.20 мск воскресенья на улице Вавилова."Произошло столкновение автомобилей Toyota Avensis под управлением 25-летнего жителя Кантемировского района и автомобиля Nissan Liberty, под управлением 37-летнего жителя областного центра. В результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20221122/dtp-1833247593.html
воронеж
кантемировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836219456_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6a9a9c6a3362e89a2fd51bec25ff8b64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, воронеж, кантемировский район, toyota corolla
Происшествия, Авто, Воронеж, Кантемировский район, Toyota Corolla
14:18 04.12.2022 (обновлено: 14:36 04.12.2022)
В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек
ГУМВД: в Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек