https://ria.ru/20221204/stolknovenie-1836217683.html

В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек

В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек - РИА Новости, 04.12.2022

В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадали шесть человек

Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух иномарок в центре Воронежа, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:18

2022-12-04T14:18

2022-12-04T14:36

происшествия

авто

воронеж

кантемировский район

toyota corolla

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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух иномарок в центре Воронежа, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла около 9.20 мск воскресенья на улице Вавилова."Произошло столкновение автомобилей Toyota Avensis под управлением 25-летнего жителя Кантемировского района и автомобиля Nissan Liberty, под управлением 37-летнего жителя областного центра. В результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221122/dtp-1833247593.html

воронеж

кантемировский район

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происшествия, авто, воронеж, кантемировский район, toyota corolla