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Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье - РИА Новости, 04.12.2022
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Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье
Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье - РИА Новости, 04.12.2022
Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье
Электропоезд и автомобиль столкнулись на нерегулируемом переезде в городе Пушкино Московской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС России по... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T04:03
2022-12-04T05:06
происшествия
московская область (подмосковье)
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Электропоезд и автомобиль столкнулись на нерегулируемом переезде в городе Пушкино Московской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области."В 01.47 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о столкновении на нерегулируемом переезде пригородного электропоезда и легкового автомобиля на перегоне "Зеленый бор-Ивантеевка" в городском округе Пушкино. Есть пострадавшие. Возгорания не произошло, розлива топлива нет", - говорится в сообщении. Число пострадавших не уточняется.Уточняется, что железнодорожное полотно не пострадало, контактные линии не повреждены. Привлечено 26 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России четыре единицы техники и 12 человек.По информации ведомства, в 04.15 завершены работы по освобождению железнодорожных путей от автомобиля, электропоезд своим ходом убыл в Москву на ремонт.
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московская область (подмосковье)
пушкино
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:03 04.12.2022 (обновлено: 05:06 04.12.2022)
 
Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье

Электропоезд и автомобиль столкнулись в городе Пушкино, есть пострадавшие

© МЧС РФЭлектропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье.
Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье. - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© МЧС РФ
Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Электропоезд и автомобиль столкнулись на нерегулируемом переезде в городе Пушкино Московской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области.
"В 01.47 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о столкновении на нерегулируемом переезде пригородного электропоезда и легкового автомобиля на перегоне "Зеленый бор-Ивантеевка" в городском округе Пушкино. Есть пострадавшие. Возгорания не произошло, розлива топлива нет", - говорится в сообщении. Число пострадавших не уточняется.
Уточняется, что железнодорожное полотно не пострадало, контактные линии не повреждены. Привлечено 26 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России четыре единицы техники и 12 человек.
По информации ведомства, в 04.15 завершены работы по освобождению железнодорожных путей от автомобиля, электропоезд своим ходом убыл в Москву на ремонт.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ПушкиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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