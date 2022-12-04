https://ria.ru/20221204/stolknovenie-1836164393.html

Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье

Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье - РИА Новости, 04.12.2022

Электропоезд и автомобиль столкнулись в Подмосковье

Электропоезд и автомобиль столкнулись на нерегулируемом переезде в городе Пушкино Московской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС России по... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T04:03

2022-12-04T04:03

2022-12-04T05:06

происшествия

московская область (подмосковье)

пушкино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Электропоезд и автомобиль столкнулись на нерегулируемом переезде в городе Пушкино Московской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области."В 01.47 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о столкновении на нерегулируемом переезде пригородного электропоезда и легкового автомобиля на перегоне "Зеленый бор-Ивантеевка" в городском округе Пушкино. Есть пострадавшие. Возгорания не произошло, розлива топлива нет", - говорится в сообщении. Число пострадавших не уточняется.Уточняется, что железнодорожное полотно не пострадало, контактные линии не повреждены. Привлечено 26 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России четыре единицы техники и 12 человек.По информации ведомства, в 04.15 завершены работы по освобождению железнодорожных путей от автомобиля, электропоезд своим ходом убыл в Москву на ремонт.

https://ria.ru/20221128/dtp-1834745097.html

московская область (подмосковье)

пушкино

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)