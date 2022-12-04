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"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского - РИА Новости, 04.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221204/ssha-1836247943.html
"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского
"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского - РИА Новости, 04.12.2022
"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского
Мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США, но ни Владимир Зеленский, ни Джо Байден не желают это признавать, заявил в статье для Washington... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:45
2022-12-04T18:18
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США, но ни Владимир Зеленский, ни Джо Байден не желают это признавать, заявил в статье для Washington Post писатель Роберт Райт."Если прочный мир может быть достигнут дипломатическим путем, &lt;…&gt; тогда переговоры были бы в интересах США. Одного этого уже достаточно для того, чтобы Байден склонил Украину к поиску компромисса", — говорится в материале.По мнению автора статьи, конфликт на Украине обходится Западу дорого: расходы на оружие, инфляция и высокие цены на энергоносители. При этом с каждым днем эскалации существует определенный риск начала масштабной войны с прямым участием НАТО.Кто-то из руководства США должен использовать тему поставок вооружений в качестве рычага давления на Зеленского, отметил Райт. Киевские власти тем не менее сопротивляются дипломатическому решению, уповая на сомнительный сценарий победы на поле боя, подытожил писатель. В середине ноября Зеленский во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Помимо прочего, Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что такие слова подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html
https://ria.ru/20221204/zelenskiy-1836243583.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), большая двадцатка, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Большая двадцатка, НАТО
17:45 04.12.2022 (обновлено: 18:18 04.12.2022)
 
"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского

WP: отказ Зеленского от диалога с Россией противоречит истинным интересам США и союзников

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США, но ни Владимир Зеленский, ни Джо Байден не желают это признавать, заявил в статье для Washington Post писатель Роберт Райт.
"Если прочный мир может быть достигнут дипломатическим путем, <…> тогда переговоры были бы в интересах США. Одного этого уже достаточно для того, чтобы Байден склонил Украину к поиску компромисса", — говорится в материале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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СМИ: Байден послал сигнал Зеленскому насчет Путина и Крыма
По мнению автора статьи, конфликт на Украине обходится Западу дорого: расходы на оружие, инфляция и высокие цены на энергоносители. При этом с каждым днем эскалации существует определенный риск начала масштабной войны с прямым участием НАТО.
Кто-то из руководства США должен использовать тему поставок вооружений в качестве рычага давления на Зеленского, отметил Райт. Киевские власти тем не менее сопротивляются дипломатическому решению, уповая на сомнительный сценарий победы на поле боя, подытожил писатель.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 17:27Специальная военная операция на Украине
В Испании разглядели опасную для Зеленского тенденцию
В середине ноября Зеленский во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".
Помимо прочего, Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что такие слова подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 09:50
В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаСШАРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Большая двадцаткаНАТО
 
 
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