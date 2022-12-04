17:45 04.12.2022 (обновлено: 18:18 04.12.2022)
"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского
WP: отказ Зеленского от диалога с Россией противоречит истинным интересам США и союзников
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США, но ни Владимир Зеленский, ни Джо Байден не желают это признавать, заявил в статье для Washington Post писатель Роберт Райт.
"Если прочный мир может быть достигнут дипломатическим путем, <…> тогда переговоры были бы в интересах США. Одного этого уже достаточно для того, чтобы Байден склонил Украину к поиску компромисса", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, конфликт на Украине обходится Западу дорого: расходы на оружие, инфляция и высокие цены на энергоносители. При этом с каждым днем эскалации существует определенный риск начала масштабной войны с прямым участием НАТО.
Кто-то из руководства США должен использовать тему поставок вооружений в качестве рычага давления на Зеленского, отметил Райт. Киевские власти тем не менее сопротивляются дипломатическому решению, уповая на сомнительный сценарий победы на поле боя, подытожил писатель.
В середине ноября Зеленский во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".
Помимо прочего, Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что такие слова подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.