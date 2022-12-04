https://ria.ru/20221204/ssha-1836247943.html

"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского

"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского - РИА Новости, 04.12.2022

"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского

Мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США, но ни Владимир Зеленский, ни Джо Байден не желают это признавать, заявил в статье для Washington... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:45

2022-12-04T17:45

2022-12-04T18:18

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США, но ни Владимир Зеленский, ни Джо Байден не желают это признавать, заявил в статье для Washington Post писатель Роберт Райт."Если прочный мир может быть достигнут дипломатическим путем, <…> тогда переговоры были бы в интересах США. Одного этого уже достаточно для того, чтобы Байден склонил Украину к поиску компромисса", — говорится в материале.По мнению автора статьи, конфликт на Украине обходится Западу дорого: расходы на оружие, инфляция и высокие цены на энергоносители. При этом с каждым днем эскалации существует определенный риск начала масштабной войны с прямым участием НАТО.Кто-то из руководства США должен использовать тему поставок вооружений в качестве рычага давления на Зеленского, отметил Райт. Киевские власти тем не менее сопротивляются дипломатическому решению, уповая на сомнительный сценарий победы на поле боя, подытожил писатель. В середине ноября Зеленский во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Помимо прочего, Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что такие слова подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html

https://ria.ru/20221204/zelenskiy-1836243583.html

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836183029.html

украина

сша

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), большая двадцатка, нато