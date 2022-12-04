https://ria.ru/20221204/ssha-1836183393.html

США могут резко сократить помощь Украине, пишет Politico

США могут резко сократить помощь Украине, пишет Politico - РИА Новости, 04.12.2022

США могут резко сократить помощь Украине, пишет Politico

Помощь Украине может сократиться, если власти США вместо полноценного военного бюджета примут резолюцию о финансировании на год, пишет Лара Селигман в статье... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T09:52

2022-12-04T09:52

2022-12-04T10:38

в мире

украина

сша

джо байден

киев

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Помощь Украине может сократиться, если власти США вместо полноценного военного бюджета примут резолюцию о финансировании на год, пишет Лара Селигман в статье для издания Politico. "Чиновники Министерства обороны США составили список серьезных последствий, если вооруженным силам впервые в истории придется действовать в соответствии с законом о временном финансировании сроком на один год, — от помощи Украине до проблем с закупкой новых бомбардировщиков B-21", — говорится в публикации. По словам Селигман, резолюция сократит финансирование Пентагона на 29 миллиардов долларов, или на 3,7 процента, по сравнению с запросом президента Джо Байдена на 2023 финансовый год. Как отмечает журналистка, если конгресс примет решение о временном финансировании, то это может остановить военную помощь для Украины уже весной. Кроме того, может задержаться модернизация промышленной базы для нескольких ключевых систем, включая танк Abrams и буксируемую гаубицу M777 (которую США передают Украине). Весной конгресс выделил на военную и экономическую помощь Украине порядка 40 миллиардов долларов, а в октябре Байден подписал закон о временном финансировании правительства, в котором указано еще 12,4 миллиарда долларов для Киева.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221204/makron-1836178074.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834971631.html

украина

сша

киев

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, джо байден, киев, b-21 (стратегический бомбардировщик)