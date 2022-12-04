https://ria.ru/20221204/ssha-1836183393.html
США могут резко сократить помощь Украине, пишет Politico
США могут резко сократить помощь Украине, пишет Politico - РИА Новости, 04.12.2022
США могут резко сократить помощь Украине, пишет Politico
Помощь Украине может сократиться, если власти США вместо полноценного военного бюджета примут резолюцию о финансировании на год, пишет Лара Селигман в статье... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T09:52
2022-12-04T09:52
2022-12-04T10:38
в мире
украина
сша
джо байден
киев
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Помощь Украине может сократиться, если власти США вместо полноценного военного бюджета примут резолюцию о финансировании на год, пишет Лара Селигман в статье для издания Politico. "Чиновники Министерства обороны США составили список серьезных последствий, если вооруженным силам впервые в истории придется действовать в соответствии с законом о временном финансировании сроком на один год, — от помощи Украине до проблем с закупкой новых бомбардировщиков B-21", — говорится в публикации. По словам Селигман, резолюция сократит финансирование Пентагона на 29 миллиардов долларов, или на 3,7 процента, по сравнению с запросом президента Джо Байдена на 2023 финансовый год. Как отмечает журналистка, если конгресс примет решение о временном финансировании, то это может остановить военную помощь для Украины уже весной. Кроме того, может задержаться модернизация промышленной базы для нескольких ключевых систем, включая танк Abrams и буксируемую гаубицу M777 (которую США передают Украине). Весной конгресс выделил на военную и экономическую помощь Украине порядка 40 миллиардов долларов, а в октябре Байден подписал закон о временном финансировании правительства, в котором указано еще 12,4 миллиарда долларов для Киева.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221204/makron-1836178074.html
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834971631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, киев, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, Украина, США, Джо Байден, Киев, B-21 (стратегический бомбардировщик)
09:52 04.12.2022 (обновлено: 10:38 04.12.2022)
США могут резко сократить помощь Украине, пишет Politico
Politico: США могут сократить помощь Украине при принятии временного финансирования
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Помощь Украине может сократиться, если власти США вместо полноценного военного бюджета примут резолюцию о финансировании на год, пишет Лара Селигман в статье для издания Politico
.
"Чиновники Министерства обороны США составили список серьезных последствий, если вооруженным силам впервые в истории придется действовать в соответствии с законом о временном финансировании сроком на один год, — от помощи Украине до проблем с закупкой новых бомбардировщиков B-21", — говорится в публикации.
По словам Селигман, резолюция сократит финансирование Пентагона на 29 миллиардов долларов, или на 3,7 процента, по сравнению с запросом президента Джо Байдена на 2023 финансовый год.
Как отмечает журналистка, если конгресс примет решение о временном финансировании, то это может остановить военную помощь для Украины уже весной. Кроме того, может задержаться модернизация промышленной базы для нескольких ключевых систем, включая танк Abrams и буксируемую гаубицу M777 (которую США передают Украине).
Весной конгресс выделил на военную и экономическую помощь Украине порядка 40 миллиардов долларов, а в октябре Байден подписал закон о временном финансировании правительства, в котором указано еще 12,4 миллиарда долларов для Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.