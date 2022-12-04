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На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку - РИА Новости, 04.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку
На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку - РИА Новости, 04.12.2022
На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку
ВС РФ пресекли попытки украинских войск прорваться в Павловку в ДНР, вытеснив атакующих на минное поле и ударив по ним артиллерией, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:47
2022-12-04T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ВС РФ пресекли попытки украинских войск прорваться в Павловку в ДНР, вытеснив атакующих на минное поле и ударив по ним артиллерией, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Кроме того, безуспешно закончились атаки украинской армии в направлении Шевченко в ДНР."Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, киев, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия
14:47 04.12.2022 (обновлено: 15:16 04.12.2022)
 
На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку

Минобороны: на Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Павловку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед работой по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ВС РФ пресекли попытки украинских войск прорваться в Павловку в ДНР, вытеснив атакующих на минное поле и ударив по ним артиллерией, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорыва в населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В результате активных действий российских войск подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии", - говорится в сообщении.
Кроме того, безуспешно закончились атаки украинской армии в направлении Шевченко в ДНР.
"Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа", - заявили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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