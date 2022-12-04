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На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку
На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку - РИА Новости, 04.12.2022
На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку
ВС РФ пресекли попытки украинских войск прорваться в Павловку в ДНР, вытеснив атакующих на минное поле и ударив по ним артиллерией, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:47
2022-12-04T14:47
2022-12-04T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ВС РФ пресекли попытки украинских войск прорваться в Павловку в ДНР, вытеснив атакующих на минное поле и ударив по ним артиллерией, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Кроме того, безуспешно закончились атаки украинской армии в направлении Шевченко в ДНР."Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, киев, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия
14:47 04.12.2022 (обновлено: 15:16 04.12.2022)
На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку
Минобороны: на Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Павловку