https://ria.ru/20221204/siriya-1836216401.html

СМИ сообщили о задержании в Сирии финансиста ИГ*

СМИ сообщили о задержании в Сирии финансиста ИГ* - РИА Новости, 04.12.2022

СМИ сообщили о задержании в Сирии финансиста ИГ*

Правоохранительные органы Турции задержали в ходе операции на севере Сирии "ответственного" ДАИШ* (арабский акроним террористической организации "Исламское... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:08

2022-12-04T14:08

2022-12-04T14:09

в мире

сирия

турция

исламское государство

рабочая партия курдистана

эль-баб

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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Турции задержали в ходе операции на севере Сирии "ответственного" ДАИШ* (арабский акроним террористической организации "Исламское государство"*) за финансовые операции, передает в воскресенье агентство Anadolu."В результате операций в районах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии схвачены 13 террористов ДЕАШ* (ДАИШ* - ред.) и 5 террористов PПK (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции). В числе схваченных террористов - "ответственный" ДЕАШ* за финансовые операции", - передает агентство.Сообщается, что "террористы занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведданных, а также подготовкой атак"."В ходе обыска по адресам проживания подозреваемых обнаружено 10 кг самодельной взрывчатки, электронные платы, автомат Калашникова, пистолет и 253 единицы оружейной гильзы", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20221201/ig-1835488898.html

https://ria.ru/20220813/boeviki-1809414186.html

сирия

турция

эль-баб

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, турция, исламское государство, рабочая партия курдистана, эль-баб