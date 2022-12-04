https://ria.ru/20221204/siriya-1836216401.html
СМИ сообщили о задержании в Сирии финансиста ИГ*
СМИ сообщили о задержании в Сирии финансиста ИГ* - РИА Новости, 04.12.2022
СМИ сообщили о задержании в Сирии финансиста ИГ*
Правоохранительные органы Турции задержали в ходе операции на севере Сирии "ответственного" ДАИШ* (арабский акроним террористической организации "Исламское... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:08
2022-12-04T14:08
2022-12-04T14:09
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турция
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рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Турции задержали в ходе операции на севере Сирии "ответственного" ДАИШ* (арабский акроним террористической организации "Исламское государство"*) за финансовые операции, передает в воскресенье агентство Anadolu."В результате операций в районах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии схвачены 13 террористов ДЕАШ* (ДАИШ* - ред.) и 5 террористов PПK (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции). В числе схваченных террористов - "ответственный" ДЕАШ* за финансовые операции", - передает агентство.Сообщается, что "террористы занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведданных, а также подготовкой атак"."В ходе обыска по адресам проживания подозреваемых обнаружено 10 кг самодельной взрывчатки, электронные платы, автомат Калашникова, пистолет и 253 единицы оружейной гильзы", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20221201/ig-1835488898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция, исламское государство, рабочая партия курдистана, эль-баб
В мире, Сирия, Турция, Исламское государство, Рабочая партия Курдистана, Эль-Баб
14:08 04.12.2022 (обновлено: 14:09 04.12.2022)
СМИ сообщили о задержании в Сирии финансиста ИГ*
Anadolu сообщило о задержании на севере Сирии ответственного за финансовые операции в ИГ
АНКАРА, 4 дек – РИА Новости.
Правоохранительные органы Турции задержали в ходе операции на севере Сирии "ответственного" ДАИШ* (арабский акроним террористической организации "Исламское государство"*) за финансовые операции, передает в воскресенье агентство Anadolu
.
"В результате операций в районах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии схвачены 13 террористов ДЕАШ* (ДАИШ* - ред.) и 5 террористов PПK (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции). В числе схваченных террористов - "ответственный" ДЕАШ* за финансовые операции", - передает агентство.
Сообщается, что "террористы занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведданных, а также подготовкой атак".
"В ходе обыска по адресам проживания подозреваемых обнаружено 10 кг самодельной взрывчатки, электронные платы, автомат Калашникова, пистолет и 253 единицы оружейной гильзы", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России