https://ria.ru/20221204/shenchzhou-1836225207.html
Трое китайских космонавтов вернулись на Землю
Трое китайских космонавтов вернулись на Землю - РИА Новости, 04.12.2022
Трое китайских космонавтов вернулись на Землю
Посадочный модуль китайского космического корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту в воскресенье успешно приземлился на территории КНР, передает... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T15:19
2022-12-04T15:19
2022-12-04T15:58
космос - риа наука
китай
космос
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Посадочный модуль китайского космического корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту в воскресенье успешно приземлился на территории КНР, передает Центральное телевидение Китая.Посадка состоялась в 20.09 по местному времени (15.09 мск) на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Отмечается, что все трое космонавтов находятся в хорошем состоянии.В воскресенье в 11.01 по пекинскому времени (6.01 мск), пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-14" успешно отделился от китайской космической станции.Экипажи космических пилотируемых кораблей "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15" вечером 2 декабря провели официальную церемонию сдачи и приема дел, а также передачу "ключей" от станции.Экипаж "Шэньчжоу-14", в состав которого входит командир экипажа Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ, полностью выполнили поставленные перед ними задачи, они провели на станции 183 дня.На орбите до мая следующего года останется экипаж "Шэньчжоу-15", в состав которого входят командир экипажа Фэй Цзюньлун, для него полет стал вторым в карьере – в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", а также Дэн Цинмин и Чжан Лу, для обоих нынешний полет стал первым в карьере.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
https://ria.ru/20221128/missiya-1834808519.html
https://ria.ru/20221124/baza-1833942866.html
https://ria.ru/20220424/kosmodromy-1785198626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, китай, космос
Космос - РИА Наука, Китай, Космос
15:19 04.12.2022 (обновлено: 15:58 04.12.2022)
Трое китайских космонавтов вернулись на Землю
Посадочный модуль корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами приземлился в КНР
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Посадочный модуль китайского космического корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту в воскресенье успешно приземлился на территории КНР, передает Центральное телевидение Китая.
"Посадочный модуль пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14" успешно приземлился", - говорится в сообщении. Посадка состоялась примерно в 20.09 по местному времени (15.09 мск) на севере Китая.
Посадка состоялась в 20.09 по местному времени (15.09 мск) на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Отмечается, что все трое космонавтов находятся в хорошем состоянии.
В воскресенье в 11.01 по пекинскому времени (6.01 мск), пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-14" успешно отделился от китайской космической станции.
Экипажи космических пилотируемых кораблей "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15" вечером 2 декабря провели официальную церемонию сдачи и приема дел, а также передачу "ключей" от станции.
Экипаж "Шэньчжоу-14", в состав которого входит командир экипажа Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ, полностью выполнили поставленные перед ними задачи, они провели на станции 183 дня.
На орбите до мая следующего года останется экипаж "Шэньчжоу-15", в состав которого входят командир экипажа Фэй Цзюньлун, для него полет стал вторым в карьере – в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", а также Дэн Цинмин и Чжан Лу, для обоих нынешний полет стал первым в карьере.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.
Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.