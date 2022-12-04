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Российские войска сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска в ДНР

Российские войска сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022

Российские войска сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска в ДНР

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:45

2022-12-04T14:45

2022-12-04T14:52

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

су-25

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

красноармейск

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

красноармейск, донецкая народная республика, су-25, украина, вооруженные силы украины