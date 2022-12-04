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Российские войска сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска в ДНР
Российские войска сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска в ДНР - РИА Новости, 04.12.2022
Российские войска сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска в ДНР
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:45
2022-12-04T14:45
2022-12-04T14:52
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
су-25
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
красноармейск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, су-25, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Су-25, Украина, Вооруженные силы Украины
14:45 04.12.2022 (обновлено: 14:52 04.12.2022)
Российские войска сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска в ДНР
Минобороны: ВС России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Красноармейска в ДНР