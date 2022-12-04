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СМИ: Маск заявил о возобновлении размещения рекламы в Twitter - РИА Новости, 04.12.2022
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СМИ: Маск заявил о возобновлении размещения рекламы в Twitter
СМИ: Маск заявил о возобновлении размещения рекламы в Twitter - РИА Новости, 04.12.2022
СМИ: Маск заявил о возобновлении размещения рекламы в Twitter
Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple возобновила размещение рекламы в соцсети, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T06:33
2022-12-04T06:33
в мире
технологии
илон маск
apple
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple возобновила размещение рекламы в соцсети, передает агентство Блумберг.Ранее Маск подверг критике компанию Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов, и пожаловался, что Apple и Google контролируют доступ к большей части интернета. Помимо прочего, владелец Twitter заявлял, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений, но позже получил от компании заверения, что соцсеть останется в каталоге."Илон Маск сказал, что Apple "полностью возобновила" публикацию рекламы в Twitter, продолжая деэскалацию назревавшей войны между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями мира", - говорится в сообщении агентства.Блумберг отмечает, что Маск сделал это заявление во время конференции в голосовом чате Twitter Spaces. Там же предприниматель добавил, что Apple является крупнейшим рекламодателем соцсети.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Маск также предупреждал, что Twitter "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
https://ria.ru/20221128/twitter-1834886440.html
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в мире, технологии, илон маск, apple
В мире, Технологии, Илон Маск, Apple
06:33 04.12.2022
 
СМИ: Маск заявил о возобновлении размещения рекламы в Twitter

Блумберг: Маск заявил, что компания Apple возобновила размещение рекламы в Twitter

© AP Photo / Richard Drew, FileЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Richard Drew, File
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple возобновила размещение рекламы в соцсети, передает агентство Блумберг.
Ранее Маск подверг критике компанию Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов, и пожаловался, что Apple и Google контролируют доступ к большей части интернета. Помимо прочего, владелец Twitter заявлял, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений, но позже получил от компании заверения, что соцсеть останется в каталоге.
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Маск заявил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter
"Илон Маск сказал, что Apple "полностью возобновила" публикацию рекламы в Twitter, продолжая деэскалацию назревавшей войны между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями мира", - говорится в сообщении агентства.
Блумберг отмечает, что Маск сделал это заявление во время конференции в голосовом чате Twitter Spaces. Там же предприниматель добавил, что Apple является крупнейшим рекламодателем соцсети.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Маск также предупреждал, что Twitter "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
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