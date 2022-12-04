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Япония и США изучат технологии перехвата гиперзвуковых ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2022
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Япония и США изучат технологии перехвата гиперзвуковых ракет, пишут СМИ
Япония и США изучат технологии перехвата гиперзвуковых ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2022
Япония и США изучат технологии перехвата гиперзвуковых ракет, пишут СМИ
Япония и США рассматривают возможность проведения совместного исследования технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком,... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T10:34
2022-12-04T10:34
в мире
япония
сша
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ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Япония и США рассматривают возможность проведения совместного исследования технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, что сможет позволить уничтожать ракеты на высотах, недоступных для имеющихся противоракетных систем, пишет издание "Никкэй".В частности, министерство обороны Японии планирует в 2023 году начать проектирование ракетного двигателя, предназначенного для ракет большой дальности и с возможностью поворота в случае изменения траектории полета ракеты противника. В рамках проектирования, по данным газеты, японская сторона планирует провести совместное с США исследование для определения необходимых технологий.В том случае, если разработка будет реализована, то новые ракеты для перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком могут быть размещены на новых эсминцах, оснащенных американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. Первый такой эсминец должен встать в строй к весне 2027 года, второй – к весне 2028 года.
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в мире, япония, сша
В мире, Япония, США
10:34 04.12.2022
 
Япония и США изучат технологии перехвата гиперзвуковых ракет, пишут СМИ

Никкэй: Япония и США изучат технологии перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим блоком

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Япония и США рассматривают возможность проведения совместного исследования технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, что сможет позволить уничтожать ракеты на высотах, недоступных для имеющихся противоракетных систем, пишет издание "Никкэй".
В частности, министерство обороны Японии планирует в 2023 году начать проектирование ракетного двигателя, предназначенного для ракет большой дальности и с возможностью поворота в случае изменения траектории полета ракеты противника. В рамках проектирования, по данным газеты, японская сторона планирует провести совместное с США исследование для определения необходимых технологий.
В том случае, если разработка будет реализована, то новые ракеты для перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком могут быть размещены на новых эсминцах, оснащенных американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. Первый такой эсминец должен встать в строй к весне 2027 года, второй – к весне 2028 года.
Премьер-министр Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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