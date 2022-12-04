https://ria.ru/20221204/putin-1836221106.html
Путин на следующей неделе посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС
Путин на следующей неделе посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 04.12.2022
Путин на следующей неделе посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 5-11 декабря, посетит Бишкек в Киргизии для участия в саммите Евразийского союза и проведет совещание с членами РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T14:40
2022-12-04T14:40
2022-12-04T15:34
владимир путин
павел зарубин
бишкек
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 5-11 декабря, посетит Бишкек в Киргизии для участия в саммите Евразийского союза и проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщается в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Кроме того, ожидается, что президент РФ в Большом Кремлевском дворце поздравит Героев отечества, проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека и примет участие в церемонии награждения победителя конкурса "МыВместе".Как сообщила пресс-служба Кремля, награждение состоится в первый день форума волонтеров, который будет проходить до 7 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж". "В этом году в программах форума - деловой, полезной, культурной, атмосферной и выставочной - примут участие около 10 тысяч волонтеров из всех регионов России и 45 стран мира", - отмечается на сайте.Тема форума - " Партнерство ради общих целей", а организаторами являются Росмолодежь совместно с Ассоциацией волонтерских центров России. Добавляется, что в этом году будут вручены 12 премий, на которые номинированы волонтеры из разных стран мира.Ранее член СПЧ при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что встреча президента с членами СПЧ состоится 7 декабря.В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке 9 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, павел зарубин, бишкек, россия
Владимир Путин, Павел Зарубин, Бишкек, Россия
14:40 04.12.2022 (обновлено: 15:34 04.12.2022)
Путин на следующей неделе посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС
Путин посетит Бишкек 5—11 декабря для участия в саммите ЕАЭС
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 5-11 декабря, посетит Бишкек в Киргизии для участия в саммите Евразийского союза и проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщается в Telegram-канале
журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Кроме того, ожидается, что президент РФ в Большом Кремлевском дворце поздравит Героев отечества, проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека и примет участие в церемонии награждения победителя конкурса "МыВместе".
Как сообщила пресс-служба Кремля, награждение состоится в первый день форума волонтеров, который будет проходить до 7 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж". "В этом году в программах форума - деловой, полезной, культурной, атмосферной и выставочной - примут участие около 10 тысяч волонтеров из всех регионов России и 45 стран мира", - отмечается на сайте.
Тема форума - " Партнерство ради общих целей", а организаторами являются Росмолодежь совместно с Ассоциацией волонтерских центров России. Добавляется, что в этом году будут вручены 12 премий, на которые номинированы волонтеры из разных стран мира.
Ранее член СПЧ при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что встреча президента с членами СПЧ состоится 7 декабря.
В ноябре пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков подтверждал, что Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке 9 декабря.