https://ria.ru/20221204/putin-1836221106.html

Путин на следующей неделе посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Путин на следующей неделе посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 04.12.2022

Путин на следующей неделе посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 5-11 декабря, посетит Бишкек в Киргизии для участия в саммите Евразийского союза и проведет совещание с членами РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T14:40

2022-12-04T14:40

2022-12-04T15:34

владимир путин

павел зарубин

бишкек

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 5-11 декабря, посетит Бишкек в Киргизии для участия в саммите Евразийского союза и проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщается в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Кроме того, ожидается, что президент РФ в Большом Кремлевском дворце поздравит Героев отечества, проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека и примет участие в церемонии награждения победителя конкурса "МыВместе".Как сообщила пресс-служба Кремля, награждение состоится в первый день форума волонтеров, который будет проходить до 7 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж". "В этом году в программах форума - деловой, полезной, культурной, атмосферной и выставочной - примут участие около 10 тысяч волонтеров из всех регионов России и 45 стран мира", - отмечается на сайте.Тема форума - " Партнерство ради общих целей", а организаторами являются Росмолодежь совместно с Ассоциацией волонтерских центров России. Добавляется, что в этом году будут вручены 12 премий, на которые номинированы волонтеры из разных стран мира.Ранее член СПЧ при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что встреча президента с членами СПЧ состоится 7 декабря.В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке 9 декабря.

https://ria.ru/20221021/tseny-1825599006.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, павел зарубин, бишкек, россия