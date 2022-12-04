https://ria.ru/20221204/predstavitel-1836279582.html

Представитель Эрдогана призвал Запад "не сжигать мосты" с Россией

Представитель Эрдогана призвал Запад "не сжигать мосты" с Россией - РИА Новости, 04.12.2022

Представитель Эрдогана призвал Запад "не сжигать мосты" с Россией

С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T21:12

2022-12-04T21:12

2022-12-04T22:21

в мире

ибрагим калын

россия

анкара (провинция)

специальная военная операция на украине

турция

владимир путин

сша

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КАИР, 4 дек — РИА Новости. С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью английской версии канала al-Jazeera."Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0 — она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому — через симметричную войну, гибридную и много других типов", — сказал он.По словам турецкого политика, новая холодная война будет идти до тех пор, пока все ключевые стороны не соберутся вместе и разработают параметры новой сделки."Архитектуры безопасности, где каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу", — подчеркнул Калын.Он призвал "не сжигать мосты" с Россией, поскольку в итоге некому будет выстраивать с ней диалог. Анкара, в свою очередь, продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.В середине ноября Реджеп Тайп Эрдоган заявлял, что Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений, а последней приходится оказывать сопротивление. Он подчеркнул, что действия Москвы на Украине неслучайны, поскольку им предшествовали шаги НАТО.Турецкий лидер также предупреждал, что политика изоляции в отношении России приведет к серьезным последствиям для европейских стран.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221204/neft-1836209198.html

https://ria.ru/20221201/medvedev-1835575017.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

россия

анкара (провинция)

турция

сша

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в мире, ибрагим калын, россия, анкара (провинция), турция, владимир путин, сша, нато