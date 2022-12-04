https://ria.ru/20221204/predstavitel-1836279582.html
Представитель Эрдогана призвал Запад "не сжигать мосты" с Россией
Представитель Эрдогана призвал Запад "не сжигать мосты" с Россией - РИА Новости, 04.12.2022
Представитель Эрдогана призвал Запад "не сжигать мосты" с Россией
С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T21:12
2022-12-04T21:12
2022-12-04T22:21
в мире
ибрагим калын
россия
анкара (провинция)
специальная военная операция на украине
турция
владимир путин
сша
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КАИР, 4 дек — РИА Новости. С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью английской версии канала al-Jazeera."Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0 — она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому — через симметричную войну, гибридную и много других типов", — сказал он.По словам турецкого политика, новая холодная война будет идти до тех пор, пока все ключевые стороны не соберутся вместе и разработают параметры новой сделки."Архитектуры безопасности, где каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу", — подчеркнул Калын.Он призвал "не сжигать мосты" с Россией, поскольку в итоге некому будет выстраивать с ней диалог. Анкара, в свою очередь, продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.В середине ноября Реджеп Тайп Эрдоган заявлял, что Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений, а последней приходится оказывать сопротивление. Он подчеркнул, что действия Москвы на Украине неслучайны, поскольку им предшествовали шаги НАТО.Турецкий лидер также предупреждал, что политика изоляции в отношении России приведет к серьезным последствиям для европейских стран.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221204/neft-1836209198.html
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в мире, ибрагим калын, россия, анкара (провинция), турция, владимир путин, сша, нато
В мире, Ибрагим Калын, Россия, Анкара (провинция), Специальная военная операция на Украине, Турция, Владимир Путин, США, НАТО
21:12 04.12.2022 (обновлено: 22:21 04.12.2022)
Представитель Эрдогана призвал Запад "не сжигать мосты" с Россией
Представитель Эрдогана Калын заявил о необходимости новой сделки между Западом и Россией
КАИР, 4 дек — РИА Новости.
С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью английской версии канала al-Jazeera.
"Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0 — она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому — через симметричную войну, гибридную и много других типов", — сказал он.
По словам турецкого политика, новая холодная война будет идти до тех пор, пока все ключевые стороны не соберутся вместе и разработают параметры новой сделки.
"Архитектуры безопасности, где каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу", — подчеркнул Калын.
Он призвал "не сжигать мосты" с Россией, поскольку в итоге некому будет выстраивать с ней диалог. Анкара, в свою очередь, продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.
В середине ноября Реджеп Тайп Эрдоган заявлял, что Запад во главе с США
нападает на Россию почти без ограничений, а последней приходится оказывать сопротивление. Он подчеркнул, что действия Москвы на Украине неслучайны, поскольку им предшествовали шаги НАТО.
Турецкий лидер также предупреждал, что политика изоляции в отношении России приведет к серьезным последствиям для европейских стран.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.