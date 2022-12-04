https://ria.ru/20221204/postradavshie-1836249877.html

Число пострадавших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до десяти

Число пострадавших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до десяти - РИА Новости, 04.12.2022

Число пострадавших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до десяти

Число пострадавших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до 10, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T18:01

2022-12-04T18:01

2022-12-04T18:03

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Число пострадавших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до 10, сообщает пресс-служба мэрии.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. СК сообщал, что четыре человека погибли, не менее пяти человек пострадали."По состоянию на 19.10 (17.10 мск), предварительно, 10 человек пострадали, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221204/delo-1836244673.html

нижневартовск

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф)