https://ria.ru/20221204/postradavshie-1836249877.html
Число пострадавших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до десяти
Число пострадавших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до десяти - РИА Новости, 04.12.2022
Число пострадавших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до десяти
Число пострадавших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до 10, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T18:01
2022-12-04T18:01
2022-12-04T18:03
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Число пострадавших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до 10, сообщает пресс-служба мэрии.Взрыв бытового газа произошел около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. СК сообщал, что четыре человека погибли, не менее пяти человек пострадали."По состоянию на 19.10 (17.10 мск), предварительно, 10 человек пострадали, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221204/delo-1836244673.html
нижневартовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ)
18:01 04.12.2022 (обновлено: 18:03 04.12.2022)
Число пострадавших при обрушении в доме в Нижневартовске возросло до десяти
Мэрия: число пострадавших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до десяти