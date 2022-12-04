https://ria.ru/20221204/politseyskiy-1836238150.html

В ходе беспорядков в Сирии погиб полицейский

В ходе беспорядков в Сирии погиб полицейский - РИА Новости, 04.12.2022

В ходе беспорядков в Сирии погиб полицейский

МВД Сирии сообщило в воскресенье о гибели полицейского в результате столкновений с группой граждан, попытавшихся силой войти в участок полиции в провинции... РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T17:00

2022-12-04T17:00

2022-12-04T17:00

в мире

сирия

эс-сувейда (мухафаза)

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КАИР, 4 дек - РИА Новости. МВД Сирии сообщило в воскресенье о гибели полицейского в результате столкновений с группой граждан, попытавшихся силой войти в участок полиции в провинции эс-Сувейда на юге страны, а до этого поджегших здание администрации.Согласно заявлению министерства, утром воскресенья группа "вооруженных нарушителей закона" перекрыла дорогу в районе круга Машнака в городе эс-Сувейда, стала жечь покрышки."После этого злоумышленники подожгли здание администрации провинции и рядом припаркованные автомобили, а также попытались штурмовать здание управления полиции, в результате погиб полицейский", - говорится в цитируемом агентством SANA заявлении.Министерство пообещало принять юридические меры в отношении всех, кто пытается угрожает стабильной обстановке в провинции.Радиостанция Sham FM сообщала, что группа граждан протестовала в эс-Сувейде против ухудшения условий жизни и проблем с поставками нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221129/iran-1834934702.html

https://ria.ru/20221204/siriya-1836216401.html

сирия

эс-сувейда (мухафаза)

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в мире, сирия, эс-сувейда (мухафаза)