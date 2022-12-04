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В ходе беспорядков в Сирии погиб полицейский - РИА Новости, 04.12.2022
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В ходе беспорядков в Сирии погиб полицейский
В ходе беспорядков в Сирии погиб полицейский - РИА Новости, 04.12.2022
В ходе беспорядков в Сирии погиб полицейский
МВД Сирии сообщило в воскресенье о гибели полицейского в результате столкновений с группой граждан, попытавшихся силой войти в участок полиции в провинции... РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T17:00
2022-12-04T17:00
в мире
сирия
эс-сувейда (мухафаза)
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КАИР, 4 дек - РИА Новости. МВД Сирии сообщило в воскресенье о гибели полицейского в результате столкновений с группой граждан, попытавшихся силой войти в участок полиции в провинции эс-Сувейда на юге страны, а до этого поджегших здание администрации.Согласно заявлению министерства, утром воскресенья группа "вооруженных нарушителей закона" перекрыла дорогу в районе круга Машнака в городе эс-Сувейда, стала жечь покрышки."После этого злоумышленники подожгли здание администрации провинции и рядом припаркованные автомобили, а также попытались штурмовать здание управления полиции, в результате погиб полицейский", - говорится в цитируемом агентством SANA заявлении.Министерство пообещало принять юридические меры в отношении всех, кто пытается угрожает стабильной обстановке в провинции.Радиостанция Sham FM сообщала, что группа граждан протестовала в эс-Сувейде против ухудшения условий жизни и проблем с поставками нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221129/iran-1834934702.html
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в мире, сирия, эс-сувейда (мухафаза)
В мире, Сирия, Эс-Сувейда (мухафаза)
17:00 04.12.2022
 
В ходе беспорядков в Сирии погиб полицейский

МВД: в ходе беспорядков в сирийской провинции Эс-Сувейда погиб полицейский

© Фото : SANAГород Эс-Сувейда, Сирия
Город Эс-Сувейда, Сирия - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© Фото : SANA
Город Эс-Сувейда, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 4 дек - РИА Новости. МВД Сирии сообщило в воскресенье о гибели полицейского в результате столкновений с группой граждан, попытавшихся силой войти в участок полиции в провинции эс-Сувейда на юге страны, а до этого поджегших здание администрации.
Согласно заявлению министерства, утром воскресенья группа "вооруженных нарушителей закона" перекрыла дорогу в районе круга Машнака в городе эс-Сувейда, стала жечь покрышки.
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"После этого злоумышленники подожгли здание администрации провинции и рядом припаркованные автомобили, а также попытались штурмовать здание управления полиции, в результате погиб полицейский", - говорится в цитируемом агентством SANA заявлении.
Министерство пообещало принять юридические меры в отношении всех, кто пытается угрожает стабильной обстановке в провинции.
Радиостанция Sham FM сообщала, что группа граждан протестовала в эс-Сувейде против ухудшения условий жизни и проблем с поставками нефтепродуктов.
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В миреСирияЭс-Сувейда (мухафаза)
 
 
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